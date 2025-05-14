Для развития производства автокомпонентов нужны большие объемы

НАПИ: производить в России все до последнего винтика – экономически неэффективно

Российский автопром стремится к углубленной локализации, однако отсутствие устойчивого спроса и производственных объемов затрудняет этот процесс.

На полях выставки MIMS Automobility Moscow (проходит с 12 по 15 мая 2025 года в московском ЦВК «Экспоцентр») главный редактор «За рулем» Максим Кадаков обсудил с директором Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяной Арабаджи – что сдерживает развитие автокомпонентной базы и перспективы сотрудничества с зарубежными партнерами.

– Как сегодня обстоят дела с локализацией? На мой взгляд, она продвигается не так быстро, как хотелось бы. Есть ли такая «волшебная» кнопка, чтобы ее ускорить?

– Если мы говорим о локализации компонентов для поставок на автозаводы, то, в первую очередь, необходимы объемы производства автомобилей – не важно, легковых или коммерческих. Для этого нужен большой рынок.

Коммерческий транспорт показал взрывной рост в 2023-2024 годах, но в ближайшие годы мы не ожидаем повторения такой динамики. По всей видимости, рынок достиг насыщения.

В сегменте легковых автомобилей мы также не видим перспектив для резкого роста: уровень в 1,3-1,5 млн штук в год – это, похоже, наш текущий потолок. Резкого скачка, например, до 2 млн штук, пока ничто не предвещает. Хотя теоретически такое возможно – если произойдут экстраординарные события.

Ранее планировалось, что совокупные мощности автопроизводства в России достигнут 3-4 млн автомобилей в год. Под это строились промышленные парки, развивались поставщики компонентов, приходили бренды вроде Volkswagen и Hyundai. Сегодня рынок как минимум вдвое меньше, он нестабилен, действуют санкции. В таких условиях инвестировать в локальное производство сложно – необходима благоприятная среда.

Китайские компании? Пока существенной активности с их стороны мы не видим. Завод Haval в Тульской области стартовал еще в 2019 году, до всех нынешних событий. Этот бренд развивается, углубляет локализацию, но он один погоды не делает.

Сейчас правительство предпринимает различные усилия, чтобы мотивировать компании развивать производство в России. Однако пока результатов нет. Часто бывает так: бренд приходит, собирает автомобили (под своим именем или под другим), а затем уходит. Проектов много, но объемы незначительны.

Остаются российские производители – АВТОВАЗ, УАЗ, КАМАЗ, ГАЗ. Но они не могут покрыть весь рынок, не способны предложить широкий ассортимент. Те же КАМАЗ и УРАЛ стараются выходить в смежные сегменты, и это разумная стратегия. Но полностью закрыть спрос они не смогут. Импорт все равно будет присутствовать, а для производителей компонентов текущие объемы – недостаточны.

Когда запускалась локализация, предполагалось, что, например, локализация производства двигателей становится экономически оправданной при объемах от 300 тысяч штук в год. А для каких-то других компонентов – от 150 тысяч. Чтобы развивать автокомпонентную базу, нужны большие тиражи, унифицированный модельный ряд. Пока этого нет.

– А что со вторичным рынком?

– Он большой, но и тут возникает вопрос: выгоднее ли производить компоненты здесь или импортировать их из Китая? С точки зрения бизнеса оказывается, что выгоднее ввозить. Поэтому для производителей запчастей на вторичный рынок государство должно создавать особенно привлекательные условия или даже, правильнее сказать, систему «кнута и пряника».

– Утильсбор сейчас высокий. Почему тогда китайцы не идут к нам с новыми проектами?

– Их останавливает страх перед вторичными санкциями. К тому же наша система нестабильна: часто меняются правила, нормативные документы, ключевая ставка непредсказуема. Неясно, вернутся ли ушедшие бренды. А ведь часть покупателей, которые вынужденно пересели на китайские или новые российские машины, в будущем, возможно, вернутся к привычным маркам. Все это в совокупности делает рынок России менее привлекательным для глубокой локализации.

– Значит, серьезных прорывов в ближайшее время ждать не стоит?

– Я считаю, что все развивается постепенно. Просто нет такой «волшебной кнопки», которую можно нажать, и все заработает как надо.

– Что еще, помимо объемов, поможет ускорить процесс?

– Государство уже работает в нужном направлении: корректирует утильсбор, установило систему баллов для участия в программах господдержки, подписан закон о локализации такси. Все эти меры направлены на развитие производства, создание рабочих мест, расширение автокомпонентной базы и рост налоговых поступлений.

При этом важно понимать: нигде в мире не производится все на 100% внутри одной страны – даже Китай зависит от международных поставок и технологий. Полный производственный цикл в пределах одного рынка часто нецелесообразен: это дорого и сложно. Сейчас мы наблюдаем отход от глобализации и переход к национализации, но в перспективе, уверенa, мир вернется к умеренной кооперации, потому что производить у себя все до последнего винтика – экономически неэффективно.