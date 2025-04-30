В Мособласти появится больше дорожек для пешеходов

В Подмосковье вдоль региональных трасс построят более 60 км тротуаров

В 2025 году в Московской области планируют обустроить свыше 60 километров тротуаров вдоль региональных дорог. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Минтранса региона. Новые пешеходные зоны появятся на около 70 участках автодорог в 20 городских округах. Основной объем работ запланирован в Серпухове, Раменском, Коломне, Богородском и Чехове. Строительство начнется с наступлением устойчивой теплой погоды и завершится осенью.

В частности, в Серпухове планируется обустроить 18 километров тротуаров на 19 отрезках дорог. В Раменском появятся 15 новых пешеходных дорожек общей протяжённостью свыше 17 километров. В Коломне, Богородском и Чехове будет построено по 3 и более километра тротуаров.

Выбор участков для строительства осуществляется на основе обращений жителей, рекомендаций ГИБДД и предложений местных властей – таким образом учитываются как безопасность, так и реальные потребности населения.

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Источник: Минтранс Подмосковья