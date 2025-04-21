Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему россияне продолжают откладывать покупку новых машин: основные причины
21 апреля
Почему россияне продолжают откладывать покупку новых машин: основные причины
Эксперт Терлюкевич назвал причины падения...
В Подмосковье начался большой ремонт дорог – работа кипит на десятках участков
21 апреля
В Подмосковье начался большой ремонт дорог – работа кипит на десятках участков
Минтранс Подмосковья сообщил о масштабных...
Kia зарегистрировала новые товарные знаки в РФ: что это значит
21 апреля
Kia зарегистрировала новые товарные знаки в РФ: что это значит
Эксперт Моржаретто: Регистрация товарных знаков...

В Подмосковье начался большой ремонт дорог – работа кипит на десятках участков

Минтранс Подмосковья сообщил о масштабных ремонтных работах на 39 участках

Рекомендуем
Были шины — стала крошка для площадок и крыш

В Московской области стартовал сезон дорожных работ 2025 года. Как сообщили в региональном Минтрансе, ремонт уже идет на 39 участках дорог, включая городские улицы и трассы между населенными пунктами. Три из них обновляют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря установившейся хорошей погоде дорожники успели снять старый асфальт с 77 тысяч квадратных метров, а новый уже уложили на 14 тысяч квадратов.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Кроме того, на некоторых дорогах заменяют бордюры. В работе используют современные асфальтовые смеси, чтобы покрытие служило дольше.

На региональных трассах сейчас ремонтируют участки у деревни Зимёнки-1 в Зарайске, на улице Луховицкой в Луховицах и дороге от Красновских Выселков до Аннино в Серебряных Прудах. В городах обновляют, например, улицу Радченко в Павловском Посаде, Строителей в Люберцах и Садовую в Ногинске.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

План ремонта составили заранее — на основе технических обследований, плотности движения и обращений жителей. Всего в 2025 году в области планируют привести в порядок более 1400 участков дорог, общей протяженностью около 1500 километров.

Источник, фото: Минтранс Подмосковья

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 30
21.04.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0