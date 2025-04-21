В Подмосковье начался большой ремонт дорог – работа кипит на десятках участков

Минтранс Подмосковья сообщил о масштабных ремонтных работах на 39 участках

В Московской области стартовал сезон дорожных работ 2025 года. Как сообщили в региональном Минтрансе, ремонт уже идет на 39 участках дорог, включая городские улицы и трассы между населенными пунктами. Три из них обновляют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря установившейся хорошей погоде дорожники успели снять старый асфальт с 77 тысяч квадратных метров, а новый уже уложили на 14 тысяч квадратов.

Кроме того, на некоторых дорогах заменяют бордюры. В работе используют современные асфальтовые смеси, чтобы покрытие служило дольше.

На региональных трассах сейчас ремонтируют участки у деревни Зимёнки-1 в Зарайске, на улице Луховицкой в Луховицах и дороге от Красновских Выселков до Аннино в Серебряных Прудах. В городах обновляют, например, улицу Радченко в Павловском Посаде, Строителей в Люберцах и Садовую в Ногинске.

План ремонта составили заранее — на основе технических обследований, плотности движения и обращений жителей. Всего в 2025 году в области планируют привести в порядок более 1400 участков дорог, общей протяженностью около 1500 километров.

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Источник, фото: Минтранс Подмосковья