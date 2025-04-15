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Были шины – стала крошка для площадок и крыш

Мострансавто отправило на переработку более 10 тыс. изношенных шин с начала года

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С начала 2025 года Мострансавто отправило на утилизацию более 10 тысяч изношенных шин, вес которых составляет около 300 тонн. Это стало возможным благодаря договору с компанией, занимающейся вывозом и переработкой покрышек. Специалисты превращают шины в резиновую крошку, которую используют для производства безопасных покрытий для детских площадок, дорожного покрытия и кровельных материалов.

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Кроме того, Мострансавто организовало эффективную переработку других отходов. С начала года утилизировано 26 тонн неисправных запчастей и 28 кубометров отработанных моторных и трансмиссионных масел.

Автобусы Мострансавто оснащены всесезонными шинами, которые обновляются согласно эксплуатационным стандартам. Мострансавто обслуживает более 1,4 тыс. маршрутов, ежедневно выходя на линию с более чем 5 тыс. автобусов.

Источник, фото: Минтранс Подмосковья

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Алексеева Елена
15.04.2025 
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