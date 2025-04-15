Будут ли летом штрафовать за наклейку «Ш» на автомобиле?
Глава ГАИ поставил точку в вопросе с наклейкой «Шипы»
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Стоит ли снимать на лето наклейку «Ш», если шины летние?
Ким В.А., г. Южно-Сахалинск
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Такую наклейку не только не обязательно снимать, но и нет необходимости наклеивать. Требование о наличии соответствующего опознавательного знака в случае установки на транспортное средство ошипованных шин исключено из законодательства несколько лет назад.
- О новой схеме мошенников на дороге рассказано здесь.
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Фото:Сергей Бобылев/ТАСС и «За рулем»
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15.04.2025
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС и «За рулем»
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