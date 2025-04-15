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Будут ли летом штрафовать за наклейку «Ш» на автомобиле?

Глава ГАИ поставил точку в вопросе с наклейкой «Шипы»

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Стоит ли снимать на лето наклейку «Ш», если шины летние?

КимВ.А., г. Южно-Сахалинск

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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8 ошибок при смене шин — в том числе опасные

Такую наклейку не только не обязательно снимать, но и нет необходимости наклеивать. Требование о наличии соответствующего опознавательного знака в случае установки на транспортное средство ошипованных шин исключено из законодательства несколько лет назад.

  • О новой схеме мошенников на дороге рассказано здесь.

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«За рулем»
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС и «За рулем»
Количество просмотров 50
15.04.2025 
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС и «За рулем»
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