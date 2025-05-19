Можно ли оспорить штраф за разговор по телефону за рулем? Есть интересные особенности

Глава ГАИ рассказал, как успешно оспорить штраф за смартфон в руке водителя

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Пришло «письмо счастья» за разговор по телефону. При этом сам телефон в руке не видно, на фотографии только рука у уха. Как оспорить такой штраф?

Платон, г. Москва

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Статьей 30.1 КоАП закреплено право лица, привлеченного к административной ответственности, на обжалование соответствующего постановления. Для реализации этого права рекомендую обращаться с жалобой в управление Госавтоинспекции соответствующего субъекта Российской Федерации, в вашем случае – по городу Москве.

Кроме того, в соответствии со статьей 30.2 КоАП жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации этого правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами фотовидеофиксации может быть также подана в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг либо посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети Интернет.

О том, в каких случаях сотрудник ДПС может проверить ваш смартфон, рассказано здесь.