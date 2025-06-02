На сколько подорожает такси из-за локализации
Поездки на такси после того, как заработает закон о локализации автомобилей, могут подорожать на 30%, считает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Она отмечает, что замена автопарка потребует расходов. Особенно в условиях высокой ключевой ставки, недоступности льготных лизингов и кредитов, роста цен на обслуживание и запчасти.
Наряду с этим автопаркам придется потратиться на переоснащение СТО, обучение персонала. Все это ляжет на себестоимость бизнеса и будет перекладываться на тарифы, сообщила эксперт.
В случае ухода некоторых таксопарков с рынка уменьшится предложение, что приведет к повышению цен на поездки, отметила она.
Шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто полагает, что услуги такси подорожают в любом случае. Это произойдет не столько из-за закона о локализации такси, который в реальности окажется не сильно жестоким. Причиной станут высокие цены на машины в принципе, дорогие кредиты и инфляция.
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Источник: «Автостат»