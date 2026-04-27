Спрос упал на треть: с этими авто в России происходит что-то странное

Эксперт Целиков: продажи новых электромобилей Tesla в РФ снизились на 35%

Продажи новых Tesla на российском рынке продолжают обваливаться – и третий год подряд это уже не случайность, а тренд. За первые три месяца 2026-го в стране встало на учет всего 36 электромобилей американского бренда. По сравнению с январем-мартом 2025-го падение составило 35% (тогда было 55 штук). Данные обнародовал автоэксперт Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Вообще, пик популярности электрокаров Tesla в России пришелся на 2023 год – тогда продали 1257 машин, напоминает эксперт. Дальше только вниз: в 2024-м объем реализации сократился почти вдвое, до 685 единиц, а в 2025-м регистрации упали еще на треть – до 449 штук.

Особняком стоит ситуация с электрическим пикапом Cybertruck. За последние три месяца на учет поставили лишь три таких автомобиля. Всего же с начала поставок летом 2024 года их количество в стране достигло 70 штук.

Любопытно, что это происходит на фоне общего роста рынка. К началу апреля 2026-го парк электрокаров и подключаемых гибридов в России превысил отметку в 200 тысяч единиц. Среди массовых моделей, по словам аналитиков, заметную долю занимает Nissan Leaf, а вот парк Tesla отличается более высоким средним возрастом.