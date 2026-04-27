Марка 212 готовит к производству кроссовер Т02
27 апреля
Несущий кузов, распашная дверь, и взятие брода глубиной 850 мм. Что еще известно о новинке бренда 212
Популярный в России недорогой седан установил рекорд расхода топлива

Гибридный седан Geely Emgrand показал расход топлива 2,22 л на 100 км

В ходе дорожных испытаний на одной из китайских трасс Geely Emgrand с новой гибридной системой показал средний расход всего 2,22 литра на 100 километров. Это заявление компания сделала 27 апреля 2026 года, подчеркнув, что данные получены в реальной эксплуатации, а не на стенде. Показатель стал лучшим среди серийных машин с гибридными установками – правда, производитель уточняет, что в городском цикле аппетит у седана будет выше.

Geely Emgrand i-HEV пятого поколения
Для сравнения: Toyota Prius при аналогичных тестах сжигал на 12% больше горючего. Однако Geely пока не раскрывает детали своей измерительной методологии, что оставляет вопросы к чистоте эксперимента. Новый гибрид построен на базе 1,5-литрового турбомотора с тепловым КПД более 48% и одного электродвигателя. Кстати, второй электрический агрегат, по официальным данным, мощнее японских аналогов в 1,72 раза.

Электрическая часть у Emgrand задействуется в восьми из десяти возможных сценариев езды. На чистом электроприводе седан может разгоняться до 66 км/ч – то есть двигатель внутреннего сгорания включается лишь при интенсивных обгонах или высокой скорости. Вдобавок инженеры установили системы активного шумоподавления и прогнозирования точки остановки, что снижает вибрации от ДВС более чем на 32%.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Geely
27.04.2026 
