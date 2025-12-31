До 1 млн рублей в год — как пробег снижает стоимость китайских кроссоверов

Эксперт Виноградов показал, сколько теряет в цене автомобиль из Поднебесной

Китайские автомобили уже три года господствуют на нашем рынке. Тем не менее, с ними связаны многие предрассудки: одноразовые моторы, гниют и уже через год теряют половину цены.

Одноразовость агрегатов уже опровергнута. По крайней мере, некоторыми брендами. У большинства машин нет каких-то проблем с коррозией. Как и с безопасностью. Годы эксплуатации это показали. А что насчет ликвидности?

Действительно ли китайские автомобили теряют почти всю стоимость за первые годы? Мы решили взять несколько популярных китайских кроссоверов и проанализировать их ликвидность в первый год и после трех лет.

Chery

У Chery мы рассмотрели три популярные модели – Tiggo 4, Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max.

В прошлом году Chery Tiggo 4 получил обновление внешности.

Младший Chery Tiggo 4 в среднем стоит 2,4 миллиона рублей. За первый год он теряет почти четверть цены. А через три года потеря стоимости составляет 33%.

Интерьер трехлетних автомобилей и свежих Chery Tiggo 4 сильно отличается.

Новый Chery Tiggo 7 Pro Max в среднем стоит 2,84 млн рублей. В первый год владения он обесценивается на ту же четверть от начальной суммы, а через три года падение цены составляет 34%.

За относительно долгий период выпуска Chery Tiggo 7 неоднократно обновлялся.

Старший Chery Tiggo 8 Pro Max дороже – в среднем он стоит 3,6 миллиона рублей. Зато потеря стоимости за первый год меньше – 19%. И через три года он теряет меньше трети (31%).

Если нужен вместительный кроссовер, Chery Tiggo 8 Pro Max – неплохой вариант. Материалы отделки Chery Tiggo 8 Pro Max очень достойные.

Geely

У Geely можно рассмотреть четыре модели, три из которых сейчас выпускаются под другими марками. Бывший Coolray первого поколения в виде Belgee X50 в среднем стоит чуть больше 2,5 миллионов рублей. За первый год он теряет всего 9% стоимости. А за три года – 24%.

Бывшие Geely Coolray и Atlas Pro теперь выпускаются как Belgee. Модели Х50 и Х70 соответственно.

У Атласа, который сейчас продается как Belgee X70, схожая ситуация. Потеря в первый год – чуть меньше 13%, а за три года Х70 обесценивается на 21%.

Geely Tugella теперь известен как Knewstar 001, и ликвидность его хуже, чем у младших моделей. В среднем новый автомобиль стоит немного дороже четырех миллионов. За первый год он теряет больше 20% цены, а за три года – 37%.

По сути все изменения Geely Tugella свелись к смене имени.

Старший Monjaro в среднем стоит 4,8 млн рублей. В первый год владения он теряет 14% первоначальной цены, а через три года потеря стоимости составит в среднем 33%.

Несмотря на высокий ценник, Geely Monjaro стабильно остается одним из самых популярных кроссоверов.

Haval

Новый Haval Jolion в среднем стоит около двух с половиной миллионов рублей. За первый год он обесценивается на 14%. Падение цены за три года тоже небольшое – около 22%.

Рестайлинг Haval Jolion можно назвать легким косметическим обновлением.

Среднеразмерный Haval F7 недавно сменил поколение. Так что потеря 10% цены за первый год выглядит позитивно. Через три года F7 потеряет четверть своей стоимости.

Новое поколение Haval F7 стало лучше по всем позициями. Кроме цены.

Еще одна популярная модель от Haval – это Dargo. В среднем новенький Dargo стоит три с половиной миллиона рублей, 15% от которых он потеряет в первый же год. Потеря цены за три года составит 25%.

Haval Dargo стал очень популярным и узнаваемым.

Остальные китайские бестселлеры

Разумеется, наш рынок не ограничивается кроссоверами от трех брендов. Можно вспомнить и другие марки, у моделей которых уже есть трехлетний стаж. Например, Changan.

Среднеразмерный CS55 Plus, также известный как UNI-S, стоит чуть дороже трех миллионов рублей. За первый год он потеряет 21%, а за три – 32% от этой стоимости.

За три года с момента дебюта Changan CS55 успел примелькаться на улицах.

Довольно популярно у нас и кросс-купе Changan UNI-K. Новый автомобиль стоит свыше четырех с половиной миллионов рублей. Больше четверти стоимости он теряет уже за первый год. Обесценивание за три года достигает 41%.

Changan UNI-K очень неплох. Но в цене теряет сильно.

GAC может похвастать только одной моделью, которая пользуется в России стабильным спросом и появилась более 3 лет назад. Это полноразмерный GS8. Новая «восьмерка» стоит в среднем четыре с половиной миллиона рублей, как и компактный Changan UNI-K, но в цене теряет чуть меньше. За первый год это 16%, а за три – 37%.

Несмотря на заявленный премиальный статус, Exeed LX продается очень неплохо.

Можно вспомнить и про премиальный суббренд от Chery – Exeed. Две его модели успели набрать популярность. Младший кроссовер LX сегодня стоит чуть больше трех миллионов рублей. За первый год он теряет в цене почти четверть суммы, зато через три года потеря стоимости составит вполне вменяемые 29%.

Среднеразмерный Exeed TXL дарит неплохое сочетание цены и качества. Особенно если говорить об оснащении.

Среднеразмерный Exeed TXL стоит чуть меньше четырех миллионов рублей. Зато по ликвидности в первый год среди китайских машин ему нет равных – всего 6%. А вот через три года он потеряет уже треть своей стоимости.

Выводы

При анализе ликвидности «китайцев» на вторичном рынке можно проследить очень четкую тенденцию: относительно небольшой потерей цены могут похвастать лишь популярные марки.

Можно ожидать, что и менее популярные бренды в будущем также станут терять в цене гораздо медленнее – россияне привыкнут к китайским машинам.

