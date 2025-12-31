До 1 млн рублей в год — как пробег снижает стоимость китайских кроссоверов
Китайские автомобили уже три года господствуют на нашем рынке. Тем не менее, с ними связаны многие предрассудки: одноразовые моторы, гниют и уже через год теряют половину цены.
Одноразовость агрегатов уже опровергнута. По крайней мере, некоторыми брендами. У большинства машин нет каких-то проблем с коррозией. Как и с безопасностью. Годы эксплуатации это показали. А что насчет ликвидности?
Действительно ли китайские автомобили теряют почти всю стоимость за первые годы? Мы решили взять несколько популярных китайских кроссоверов и проанализировать их ликвидность в первый год и после трех лет.
Chery
У Chery мы рассмотрели три популярные модели – Tiggo 4, Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max.
Младший Chery Tiggo 4 в среднем стоит 2,4 миллиона рублей. За первый год он теряет почти четверть цены. А через три года потеря стоимости составляет 33%.
Новый Chery Tiggo 7 Pro Max в среднем стоит 2,84 млн рублей. В первый год владения он обесценивается на ту же четверть от начальной суммы, а через три года падение цены составляет 34%.
Старший Chery Tiggo 8 Pro Max дороже – в среднем он стоит 3,6 миллиона рублей. Зато потеря стоимости за первый год меньше – 19%. И через три года он теряет меньше трети (31%).
Geely
У Geely можно рассмотреть четыре модели, три из которых сейчас выпускаются под другими марками. Бывший Coolray первого поколения в виде Belgee X50 в среднем стоит чуть больше 2,5 миллионов рублей. За первый год он теряет всего 9% стоимости. А за три года – 24%.
У Атласа, который сейчас продается как Belgee X70, схожая ситуация. Потеря в первый год – чуть меньше 13%, а за три года Х70 обесценивается на 21%.
Geely Tugella теперь известен как Knewstar 001, и ликвидность его хуже, чем у младших моделей. В среднем новый автомобиль стоит немного дороже четырех миллионов. За первый год он теряет больше 20% цены, а за три года – 37%.
Старший Monjaro в среднем стоит 4,8 млн рублей. В первый год владения он теряет 14% первоначальной цены, а через три года потеря стоимости составит в среднем 33%.
Haval
Новый Haval Jolion в среднем стоит около двух с половиной миллионов рублей. За первый год он обесценивается на 14%. Падение цены за три года тоже небольшое – около 22%.
Среднеразмерный Haval F7 недавно сменил поколение. Так что потеря 10% цены за первый год выглядит позитивно. Через три года F7 потеряет четверть своей стоимости.
Еще одна популярная модель от Haval – это Dargo. В среднем новенький Dargo стоит три с половиной миллиона рублей, 15% от которых он потеряет в первый же год. Потеря цены за три года составит 25%.
Остальные китайские бестселлеры
Разумеется, наш рынок не ограничивается кроссоверами от трех брендов. Можно вспомнить и другие марки, у моделей которых уже есть трехлетний стаж. Например, Changan.
Среднеразмерный CS55 Plus, также известный как UNI-S, стоит чуть дороже трех миллионов рублей. За первый год он потеряет 21%, а за три – 32% от этой стоимости.
Довольно популярно у нас и кросс-купе Changan UNI-K. Новый автомобиль стоит свыше четырех с половиной миллионов рублей. Больше четверти стоимости он теряет уже за первый год. Обесценивание за три года достигает 41%.
GAC может похвастать только одной моделью, которая пользуется в России стабильным спросом и появилась более 3 лет назад. Это полноразмерный GS8. Новая «восьмерка» стоит в среднем четыре с половиной миллиона рублей, как и компактный Changan UNI-K, но в цене теряет чуть меньше. За первый год это 16%, а за три – 37%.
Можно вспомнить и про премиальный суббренд от Chery – Exeed. Две его модели успели набрать популярность. Младший кроссовер LX сегодня стоит чуть больше трех миллионов рублей. За первый год он теряет в цене почти четверть суммы, зато через три года потеря стоимости составит вполне вменяемые 29%.
Среднеразмерный Exeed TXL стоит чуть меньше четырех миллионов рублей. Зато по ликвидности в первый год среди китайских машин ему нет равных – всего 6%. А вот через три года он потеряет уже треть своей стоимости.
Выводы
При анализе ликвидности «китайцев» на вторичном рынке можно проследить очень четкую тенденцию: относительно небольшой потерей цены могут похвастать лишь популярные марки.
Можно ожидать, что и менее популярные бренды в будущем также станут терять в цене гораздо медленнее – россияне привыкнут к китайским машинам.
