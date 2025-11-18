Гибридный внедорожник дешевле бензинового: на что он способен на бездорожье
Минувшим летом крупный рамный внедорожник Tank 500 обновили, поэтому, отправляясь на свидание с новой версией «пятисотого», я полагал, что он будет в рестайлинговом исполнении. Но нет – экстерьер прежний.
Салон – тоже. Что я только приветствую – он мне нравится больше китайского обновленного (там появился подрулевой рычажок управления трансмиссией). Красивый ухватистый селектор автомата, много привычных кнопок. Дизайн абсолютно современный, а качество отделки – лучше, чем у Тойоты Land Cruiser 300, нишу которой «пятисотый» успешно занял.
Причем в отличие от Крузака тут аж две гибридных модификации. Версию без возможности подзарядки мы уже тестировали. А сейчас на рынок вышла подключаемая модификация Hi-Charge.
Конструктив
В ее основе лежит параллельно-последовательная гибридная архитектура Hi4‑T, включающая бензиновую турбо-«четверку» 2.0 (231 л. с.) и встроенный в девятиступенчатый автомат электромотор (163 л. с.). Пиковая мощность силовой установки составляет 394 силы, а 30‑минутная, налоговая – 299 л. с.
У чисто бензиновой модификации Blacktrail с самой мощной версией мотора V6 в пике «лишь» 354 л. с., и Hi-Charge гораздо резвее: спурт до сотни по заводским данным занимает 6,9 с против 8,8 c. Разгон мощный, уверенный. И заминок при переключениях передач, коими потчует бензиновая версия, тут нет.
Ну а главное – тишина. Во всех режимах движения акустический комфорт сравним с представительским.
Тяговая литий-ионная батарея на 37,1 кВт∙ч позволяет проехать 115 км (по циклу NEDC) на одном только электричестве. В реальности запас хода, конечно, поменьше – 85–90 км, если без дворников, фар, обогревов. А общая автономность с полным баком (на 70 л против 80 л у V6) и заряженным аккумулятором может превышать 900 км. Для рамника снаряженной массой 2,9 т – отличный показатель.
Увеличенная более чем на три центнера относительно версии с V6 снаряженная масса на управляемости особо не отразилась, а бархатная плавность хода, кажется, стала еще лучше.
А вот в тормозах еще острее не хватает ощущения наличия запаса. Но я наловчился использовать рекуперацию, перевел ее в максимальный режим из трех и ездил практически в одну педаль.
Огромная масса ухудшила проходимость: на вязкое покрытие лучше не соваться – быстро затянет. При этом все атрибуты сохранены: клиренс 224 мм, понижающая передача, три блокировки, развитые электронные внедорожные помощники. Гибридная конструкция неплохо защищена от внешних воздействий – для Hi-Charge заявлены те же 800 мм преодолеваемого брода, что и для остальных версий.
Что почем
В ипостаси неподзаряжаемого гибрида «пятисотый» предлагается лишь с семиместным салоном. А в подзаряжаемом – только два ряда сидений.
Задний ряд впору сравнивать не с Тойотой, а Лексусом. Шторки на окнах, пульт управления микроклиматом, два USB-порта (включая Type-C), откидной подлокотник со встроенным экраном, заведующим массажем, обогревом и вентиляцией сидений.
Самое неожиданное: модификация Hi-Charge более чем на полмиллиона доступнее, нежели варианты с двигателем V6 – 7,3 млн рублей. При таком раскладе гибридный «пятисотый» – самый быстрый и самый гармоничный по ездовым настройкам – имеет шанс обойти по популярности чисто бензиновый.
Кстати, у Крузака наиболее востребованной у россиян была версия с дизелем. Tank уже пообещал скоро представить трехлитровый мотор на тяжелом топливе. Неужели он сделает «пятисотый» еще приятнее?
Tank 500 Hi-Charge
- Длина / ширина / высота / база 5078 / 1934 / 1905 / 2850 мм
- Снаряженная / полная масса 2895 / 3320 кг
- Объем багажника 445/1400 л
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 170 кВт / 231 л. с. при 5500–6000 об/мин; 380 Н·м при 1700–4000 об/мин
- Двигатель электрический, пиковая мощность – 120 кВт / 163 л. с., 400 Н·м
- Суммарная 30‑минутная мощность – 220 кВт/299 л. с.
- Суммарный крутящий момент – 750 Н·м
- Тяговая батарея 37,1 кВт∙ч
- Время разгона 0–100 км/ч 6,9 c
- Максимальная скорость 180 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑92…95 / 70 л
- Средний расход топлива 8,4 л / 100 км
- Трансмиссия полный привод; A9
Структура парка подзаряжаемых гибридов (PHEV) в РФ*
|
Топ‑10
|
Доля
|
До 5 лет
|
Старше 5 лет
|
Lixiang
|
44%
|
100%
|
0%
|
Voyah
|
20%
|
100%
|
0%
|
BMW
|
6%
|
53%
|
47%
|
Mitsubishi
|
4%
|
3%
|
97%
|
Aito
|
3%
|
100%
|
0%
|
Wey
|
3%
|
100%
|
0%
|
Volvo
|
2%
|
78%
|
22%
|
Chery
|
2%
|
100%
|
0%
|
Toyota
|
2%
|
1%
|
99%
|
BYD
|
2%
|
94%
|
6%
* По данным агентства Автостат.
