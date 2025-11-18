Гибридный внедорожник дешевле бензинового: на что он способен на бездорожье

Опубликован отчет с испытаний подзаряжаемого гибрида Tank 500 Hi-Charge

Минувшим летом крупный рамный внедорожник Tank 500 обновили, поэтому, отправляясь на свидание с новой версией «пятисотого», я полагал, что он будет в рестайлинговом исполнении. Но нет – экстерьер прежний.

Салон – тоже. Что я только приветствую – он мне нравится больше китайского обновленного (там появился подрулевой рычажок управления трансмиссией). Красивый ухватистый селектор автомата, много привычных кнопок. Дизайн абсолютно современный, а качество отделки – лучше, чем у Тойоты Land Cruiser 300, нишу которой «пяти­сотый» успешно занял.

Причем в отличие от Крузака тут аж две гибридных модификации. Версию без возможности подзарядки мы уже тестировали. А сейчас на рынок вышла подключаемая моди­фикация Hi-Charge.

Конструктив

В ее основе лежит параллельно-последовательная гибридная архитектура Hi4‑T, включающая бензиновую турбо-«четверку» 2.0 (231 л. с.) и встроенный в девятиступенчатый автомат электромотор (163 л. с.). Пиковая мощность силовой установки составляет 394 силы, а 30‑минутная, налоговая – 299 л. с.

Tank 500 Hi-Charge способен уверенно преодолевать серьезное бездорожье.

У чисто бензиновой модификации Blacktrail с самой мощной версией мотора V6 в пике «лишь» 354 л. с., и Hi-Charge гораздо резвее: спурт до сотни по заводским данным занимает 6,9 с против 8,8 c. Разгон мощный, уверенный. И заминок при переключениях передач, коими потчует бензиновая версия, тут нет.

Ну а главное – тишина. Во всех режимах движения акустический комфорт сравним с представительским.

Зарядный разъем – китайского формата GB/T. Машина поддерживает зарядку постоянным током мощностью до 53 кВт и переменным – до 6,6 кВт. Есть функция запитки внешних энергопотребителей – мощностью до 3,3 кВт.

Тяговая литий-ионная батарея на 37,1 кВт∙ч позволяет проехать 115 км (по циклу NEDC) на одном только электричестве. В реальности запас хода, конечно, поменьше – 85–90 км, если без дворников, фар, обогревов. А общая автономность с полным баком (на 70 л против 80 л у V6) и заряженным аккумулятором может превышать 900 км. Для рамника снаряженной массой 2,9 т – отличный показатель.

Рядовому пользователю, кроме как долить незамерзайку, тут делать нечего – конструкция сложная.

Увеличенная более чем на три центнера относительно версии с V6 снаряженная масса на управляемости особо не отразилась, а бархатная плавность хода, кажется, стала еще лучше.

Смена режимов питания проводится через тачскрин. Во время зарядки от сети на приборке меняется инфографика. Наблюдение за пополнением запаса энергии завораживает.

Современный дизайн, богатая отделка, щедрое оснащение – салон оставляет исключительно позитивное впечатление.

Щиток приборов красотой и вариантами оформления не поражает. Но на недостаток информации жаловаться не приходится.

А вот в тормозах еще острее не хватает ощущения наличия запаса. Но я наловчился использовать рекуперацию, перевел ее в максимальный режим из трех и ездил практически в одну педаль.

Огромная масса ухудшила проходимость: на вязкое покрытие лучше не соваться – быстро затянет. При этом все атрибуты сохранены: клиренс 224 мм, понижающая передача, три блокировки, развитые электронные внедорожные помощники. Гибридная конструкция неплохо защищена от внешних воздействий – для Hi-Charge заявлены те же 800 мм преодолеваемого брода, что и для остальных версий.

Что почем

В ипостаси неподзаряжаемого гибрида «пятисотый» предлагается лишь с семиместным салоном. А в подзаряжаемом – только два ряда сидений.

Задний ряд впору сравнивать не с Тойотой, а Лексусом. Шторки на окнах, пульт управления микроклиматом, два USB-порта (включая Type-C), откидной подлокотник со встроенным экраном, заведующим массажем, обогревом и вентиляцией сидений.

Удачный профиль, обилие электрорегулировок, функция массажа, обогрев и вентиляция – передние сиденья порадуют даже сибарита. На заднем ряду много повышающего комфорт оборудования. Но от столь крупной машины ждешь большего простора.

Самое неожиданное: модификация Hi-Charge более чем на полмиллиона доступнее, нежели варианты с двигателем V6 – 7,3 млн рублей. При таком раскладе гибридный «пятисотый» – самый быстрый и самый гармоничный по ездовым настройкам – имеет шанс обойти по популярности чисто бензиновый.

Установленная в заднем свесе батарея подняла пол багажника примерно на четыре сантиметра, что сократило его объем. Розетка на 220 В выдает до 2,2 кВт.

Кстати, у Крузака наиболее востребованной у россиян была версия с дизелем. Tank уже пообещал скоро представить трехлитровый мотор на тяжелом топливе. Неужели он сделает «пятисотый» еще приятнее?

Tank 500 Hi-Charge способен делиться энергией с внешними потребителями.

Быстрее, комфортнее и экономичнее версии с V6 Тормоза – на грани

Tank 500 Hi-Charge

Длина / ширина / высота / база 5078 / 1934 / 1905 / 2850 мм

5078 / 1934 / 1905 / 2850 мм Снаряженная / полная масса 2895 / 3320 кг

2895 / 3320 кг Объем багажника 445/1400 л

445/1400 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 170 кВт / 231 л. с. при 5500–6000 об/мин; 380 Н·м при 1700–4000 об/мин

Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 170 кВт / 231 л. с. при 5500–6000 об/мин; 380 Н·м при 1700–4000 об/мин Двигатель электрический, пиковая мощность – 120 кВт / 163 л. с., 400 Н·м

пиковая мощность – 120 кВт / 163 л. с., 400 Н·м Суммарная 30‑минутная мощность – 220 кВт/299 л. с.

– 220 кВт/299 л. с. Суммарный крутящий момент – 750 Н·м

– 750 Н·м Тяговая батарея 37,1 кВт∙ч

37,1 кВт∙ч Время разгона 0–100 км/ч 6,9 c

6,9 c Максимальная скорость 180 км/ч

180 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92…95 / 70 л

АИ‑92…95 / 70 л Средний расход топлива 8,4 л / 100 км

8,4 л / 100 км Трансмиссия полный привод; A9

Структура парка подзаряжаемых гибридов (PHEV) в РФ*

Топ‑10 Доля До 5 лет Старше 5 лет Lixiang 44% 100% 0% Voyah 20% 100% 0% BMW 6% 53% 47% Mitsubishi 4% 3% 97% Aito 3% 100% 0% Wey 3% 100% 0% Volvo 2% 78% 22% Chery 2% 100% 0% Toyota 2% 1% 99% BYD 2% 94% 6%

* По данным агентства Автостат.

