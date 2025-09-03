#
На рынок РФ вышел подзаряжаемый гибридный внедорожник популярной марки

В России Tank начинает продажи внедорожника 500 в новой версии Hi-Charge

Бренд Tank объявил о начале продаж нового внедорожника 500 в модификации Hi-Charge, как сообщает пресс-служба компании. Автомобили этой версии уже доступны у официальных дилеров, а также их можно заказать на сайте бренда.

Основная особенность нового «пятисотого» – это гибридная силовая установка, которая сочетает в себе двухлитровый турбомотор и электродвигатель. Общая мощность составляет 394 л.с. при крутящем моменте в 750 Н·м. Это делает Tank 500 Hi-Charge самой мощной версией в серии.

Цены на данный внедорожник начинаются от 7 299 000 рублей. Также отметим, что на автомобиль предоставляется три года гарантии и пять лет сервисной поддержки, либо до достижения пробега в 150 тыс. км, в зависимости от того, что наступит раньше.

Hi-Charge стала пятой версией Tank 500 на российском рынке после Adventure, Premium, Urban и Blacktrail. Данный внедорожник дебютировал в России весной 2023 года и был флагманом бренда, однако осенью 2024 года этот статус перешел к Tank 700.

Tank 500
Tank 500
Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ опубликовал условия действия фирменных скидок на автомобили Lada в сентябре.

Источник:  пресс-служба Tank
Отзывы о Tank 500

