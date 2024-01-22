Подсчитан ущерб покупателей из-за скрученного пробега

РОАД оценил сумму ущерба покупателей из-за скрученного пробега в 612 млрд рублей

Практически у каждого третьего б/у автомобиля скручены показатели одометра. В целом же объем подержанных автомобилей с фальсифицированным пробегом оценивается в 35%, заявил президент Ассоциации автомобильных дилеров Алексей Подщеколдин.

Лидером по этому виду мошенничества стал Краснодарский край. В Самарской, Челябинской, Ростовской областях и Башкирии доля авто с фальсифицированным пробегом ненамного меньше.

Общую сумму ущерба для покупателей б/у автомобилей за весь 2023 год в РОАД оценили в 612 млрд рублей. Чаще всего скручивают пробег на машинах марок Ford, Land Rover, Infiniti и Mitsubishi.

Пробег влияет на цену, отметил Подщеколдин. Например, у Renault Logan в одном из объявлений был указан пробег в 48,5 тыс. км, а реальный оказался 329 тыс. км. Разница в цене могла составить 300 тыс. рублей. Еще больше получается разница в цене у премиальных автомобилей и может доходить до нескольких миллионов рублей.

Такие машины кроме потери в деньгах могут таить и еще одну опасность, отмечают эксперты. Человек покупает машину, веря, что ее пробег составляет 100 тыс. км, и рассчитывает, что она до первого капитального ремонта пройдет еще 100–150 тыс. км, но поскольку ее реальный пробег намного больше, ресурс уже выработан. Машина сразу же потребует вложений, на которые покупатель не рассчитывал. Некоторые специалисты считают, что проблема, которую подняли дилеры, недооценена, и что пробег на вторичке скручен не у 35%, а у 60-70% машин, в зависимости от марки и модели.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Я считаю, что скрутка пробега — это прямое мошенничество, и в качестве меры наказания выступаю за уголовную ответственность и реальный срок, без всяких там допусков: «или штраф», или «исправительные работы» и т. д. За целенаправленный ввод в заблуждение покупателя продавцов нужно сажать за решетку. Как только это пару-тройку раз произойдет, проблема сама собой сойдет на нет.

Пока же речь идет о том, чтобы фиксировать пробег при прохождении ТО, при оформлении ОСАГО, при смене владельца (продаже авто) и при оформлении ДТП.

То есть как минимум раз в год данные будут обновляться, постепенно наработается база данных, и обманывать покупателей станет сложнее.

К сожалению, «скрутками» грешат не только частники, но и дилеры. Так что уголовная ответственность должна наступать и у физических, и у юридических лиц.

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Источник: «Известия»