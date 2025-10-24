#
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Скручивание пробега потеряет смысл: готовится новый закон

Глава РОАД сообщил о разработке закона, который лишит смысла скручивание пробега

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) разрабатывает законопроект, в котором будут определены ключевые термины авторынка, такие как автомобиль, дилер, автопроизводитель и дистрибьютор.

Также инициатива включает меры, которые сделают скрутку пробега на одометрах нецелесообразной. Об этом рассказал глава РОАД Алексей Подщеколдин.

Комментарий эксперта

Алексей Подщеколдин, глава РОАД:

Мы создаем закон об обороте автомобиля, который будет включать элементы закона об утилизации. Он определит, что произойдет с автомобилем по окончании его срока эксплуатации, и регламентирует отношения между производителями, дистрибьюторами, дилерами и покупателями – как физическими, так и юридическими лицами. Также будут четко прописаны термины «новый» и «подержанный автомобиль» и установлены определенные обязательства.

Глава ассоциации отметил, что реализация этого проекта сделает скрутку пробега практически невозможной, так как данные о транспортных средствах станут доступными для всех через электронный паспорт.

Предлагается ввести понятиe «паспорт автомобиля», который будет фиксировать всю историю начиная от момента продажи и заканчивая данными о пробеге, техническом обслуживании, авариях и ценами при перепродаже. При покупке автомобиля покупатель будет иметь доступ к всей информации о нем. Машины со скрученным пробегом просто исчезнут, так как они будут проходить регулярные проверки. Вся информация станет понятной и прозрачной.

На текущий момент законопроект находится на стадии обсуждения с заинтересованными сторонами и включает более 50 статей.

Ранее «За рулем» сообщал, какое моторное масло больше подходит для морозов.

Источник:  Autonews
24.10.2025 
