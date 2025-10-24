Скручивание пробега потеряет смысл: готовится новый закон

Глава РОАД сообщил о разработке закона, который лишит смысла скручивание пробега

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) разрабатывает законопроект, в котором будут определены ключевые термины авторынка, такие как автомобиль, дилер, автопроизводитель и дистрибьютор.

Также инициатива включает меры, которые сделают скрутку пробега на одометрах нецелесообразной. Об этом рассказал глава РОАД Алексей Подщеколдин.

Комментарий эксперта

Алексей Подщеколдин, глава РОАД:

– Мы создаем закон об обороте автомобиля, который будет включать элементы закона об утилизации. Он определит, что произойдет с автомобилем по окончании его срока эксплуатации, и регламентирует отношения между производителями, дистрибьюторами, дилерами и покупателями – как физическими, так и юридическими лицами. Также будут четко прописаны термины «новый» и «подержанный автомобиль» и установлены определенные обязательства.

Глава ассоциации отметил, что реализация этого проекта сделает скрутку пробега практически невозможной, так как данные о транспортных средствах станут доступными для всех через электронный паспорт.

Предлагается ввести понятиe «паспорт автомобиля», который будет фиксировать всю историю начиная от момента продажи и заканчивая данными о пробеге, техническом обслуживании, авариях и ценами при перепродаже. При покупке автомобиля покупатель будет иметь доступ к всей информации о нем. Машины со скрученным пробегом просто исчезнут, так как они будут проходить регулярные проверки. Вся информация станет понятной и прозрачной.

На текущий момент законопроект находится на стадии обсуждения с заинтересованными сторонами и включает более 50 статей.

Ранее «За рулем» сообщал, какое моторное масло больше подходит для морозов.