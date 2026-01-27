#
Названы самые популярные модели б/у автомобилей в 2025 году

«Автостат»: 70% всех проданных в 2025 году автомобилей с пробегом старше 10 лет

Согласно отчету агентства «Автостат», в прошлом году объем продаж машин с пробегом увеличился на 3,3%, достигнув отметки в 6 миллионов 235,7 тысячи единиц.

При этом декабрьский результат оказался на 2,5% ниже ноябрьского, составив 574,2 тысячи сделок, хотя и превысил показатели декабря предыдущего года на 9,8%.

Модели

Абсолютным чемпионом года по популярности среди всех моделей с пробегом стал седан Lada 2107, который был приобретен 142,3 тыс. раз, захватив 2,28% всего вторичного рынка. Однако в декабре картина изменилась: «семерка» с результатом в 9,38 тыс.шт. опустилась на пятую строчку, пропустив вперед лидера месяца - Kia Rio (11,1 тыс.), а также Hyundai Solaris (10,7 тыс.), Lada 4x4 «Ниву» и Ford Focus.

Второе место в годовом рейтинге моделей с большим отставанием заняла Kia Rio (120,9 тыс. шт., 1,94% рынка), а третье – Hyundai Solaris (118,2 тыс. шт., 1,9%). В первую пятерку также вошли также хэтчбек Lada 2114 (112,4 тыс. шт.) и Ford Focus (107,1 тыс. шт.). Среди фаворитов лучшую динамику роста за год показала Toyota Camry (+3,1%), а наибольшее падение спроса пережила Lada 2114 (-8,4%).

Бренды

Среди брендов безоговорочное лидерство сохранила отечественная Lada, чьи подержанные модели были куплены в количестве 1,5 млн шт. Далее с большим отрывом следуют японская Toyota (624,8 тыс. шт.) и корейские Kia (358,8 тыс. шт.) и Hyundai (343,1 тыс. шт.). Замыкает топ-5 японский Nissan (272,9 тыс. шт.). Совокупно на эти пять марок пв 2025 году приходилось половина всего российского рынка б/у автомобилей.

Структура рынка остается прежней: абсолютное большинство сделок (92%) — это внутренние перерегистрации, и почти 70% всех проданных автомобилей с пробегом имеют возраст старше 10 лет.

Источник:  «Автостат»
Алексеева Елена
Фото:Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС
27.01.2026 
Фото:Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС
