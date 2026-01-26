Почему дилеры китайских авто все чаще выражают недовольство

#
Совместные исследования дилерских сетей, которые провели аналитики «Автостата» вместе с Ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), показали заметное падение удовлетворенности работой с дистрибьюторами китайских брендов в 2025 году.

Падение по сравнению с 2023 годом превысило 12 баллов.

Наибольший спад пришелся на оценку рекламных и промоактивностей – там разница составила свыше 23 баллов. К тому же, дилеры жалуются на ухудшение обратной связи с дистрибьюторами, где показатель снизился более чем на 18 баллов. Кроме того, поддержку продаж новых машин и финансовые отношения оценили хуже на 15,76 и 11,81 балла соответственно.

Незначительно ухудшились позиции по поддержке продаж автомобилей с пробегом – всего чуть менее 4 баллов. При этом примерно одинаково снижаются оценки по критериям развития дилерской сети и послепродажного обслуживания – около 7,7 балла.

Илья Петров, руководитель отдела продаж в группе компаний «Авилон», объясняет подобную тенденцию сразу несколькими проблемами. По его словам, одна из главных заключается в том, что дилеры китайских брендов сосредоточены преимущественно в крупных городах, что негативно сказывается на их доходах. Из-за высоких операционных затрат многие из них работают в убыток.

Кроме того, Илья Петров отмечает, что нехватка четкой стратегической коммуникации со стороны производителей из Китая и нерегулярные маркетинговые кампании серьезно затрудняют планирование работы и сильно снижают эффективность дилерских сетей.

Подобные результаты были получены в ходе онлайн-опросов официальных дилеров легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (LCV), где максимально возможная оценка составляла 100 баллов.

Источник:  «Автостат»
Алексеева Елена
Фото:Unsplash
26.01.2026 
0