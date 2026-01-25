Названы самые популярные подержанные автомобили в России до 1 млн рублей
Специалисты агентства Автостат подготовили рейтинг самых востребованных подержанных легковых автомобилей, которые в среднем продаются за миллион рублей.
Исходя из количества объявлений на вторичном рынке за декабрь 2025 года, лидируют модели Kia Rio девятилетнего возраста и шестилетний универсал LADA Vesta SW.
Кроме них в эту категорию попадает довольно свежий годовалый внедорожник LADA Niva Legend, а также пятилетний седан LADA Vesta. Помимо этих вариантов, предлагаются и модели старше – к примеру, восьмилетние Volkswagen Polo и Skoda Rapid, семилетний Renault Sandero или девятилетний Ford Focus.
Автомобили старше десяти лет также представлены обширно по цене около одного миллиона рублей, причем их количество в объявлениях оказалось ещё больше.
