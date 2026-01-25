#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые популярные подержанные автомобили в России до 1 млн рублей
25 января
Названы самые популярные подержанные автомобили в России до 1 млн рублей
Автостат составил рейтинг самых популярных авто...
Электро-Москвич все еще можно купить по льготе, в отличии от точно такой же бензиновой машины
25 января
Купить «электричку» или гибрид поможет государство
Электромобили и последовательные гибриды...
Volkswagen Tharu XR
25 января
В России появилась возможность купить хороший кроссовер Volkswagen по цене Весты
Кроссоверы Volkswagen Tharu XR предлагаются в...

Названы самые популярные подержанные автомобили в России до 1 млн рублей

Автостат составил рейтинг самых популярных авто с пробегом за декабрь 2025 года

Специалисты агентства Автостат подготовили рейтинг самых востребованных подержанных легковых автомобилей, которые в среднем продаются за миллион рублей.

Рекомендуем
Чего ждать от УАЗа Патриота — рейтинг частых поломок

Исходя из количества объявлений на вторичном рынке за декабрь 2025 года, лидируют модели Kia Rio девятилетнего возраста и шестилетний универсал LADA Vesta SW.

Кроме них в эту категорию попадает довольно свежий годовалый внедорожник LADA Niva Legend, а также пятилетний седан LADA Vesta. Помимо этих вариантов, предлагаются и модели старше – к примеру, восьмилетние Volkswagen Polo и Skoda Rapid, семилетний Renault Sandero или девятилетний Ford Focus.

Kia Rio
LADA Vesta SW
LADA Niva Legend
LADA Vesta
Volkswagen Polo
Skoda Rapid
Renault Sandero
Ford Focus
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Автомобили старше десяти лет также представлены обширно по цене около одного миллиона рублей, причем их количество в объявлениях оказалось ещё больше.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos | Производители
25.01.2026 
Фото:Depositphotos | Производители
Поделиться:
Оцените материал:
0