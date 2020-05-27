Новый китайский кроссовер: с оцинковкой и классическим автоматом

Это самый умный китайский кроссовер на моей памяти: например, люк в крыше автоматически закроется при первых каплях дождя, а на центральном дисплее можно отзеркалить Яндекс.Навигатор со смартфона.

Это четвертый кроссовер, который компания Changan привозит в Россию. Кузов нового CS55 рисовали итальянские дизайнеры, и получилось хорошо. Экстерьер сдержанный — такой долго не устареет. Но «перец» есть: диффузор под задним бампером, спойлер на крыше, акулий плавник антенны и 18-дюймовые колеса.

Интерьер

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Он, как и внешность, выдержан в лаконичном ключе. Респект за приятные глазу красные акценты, разбавляющие черный доминирующий цвет. Мягкий пластик в отделке, конечно, встречается не везде, но зато там, где надо: верхняя часть передней панели, подлокотники и боковые сегменты центрального туннеля.

Впечатлило количество емкостей и ниш: я насчитал 35 (!) штук. Отдельное спасибо за огромный бокс над центральной консолью и прямо-таки пещеру в недрах подлокотника. Причем дно устлано мягким материалом, так что мелочевка не бренчит. Крышка перчаточного ящика и потолочные ручки — с микролифтом.

Чего у большинства одноклассников нет, так это двухзонного климат-контроля и люка в крыше. Да не простого, а умного: с первыми каплями дождя он автоматически закрывается... сам!

Интерьер подкупает не только современной архитектурой, но и богатым оснащением.

Здорово, что Changan остался верен олдскульным аналоговым приборам. К читаемости шрифтов и расположению шкал не придерешься. Раздельный климат-контроль снабжен ионизатором воздуха — в салоне CS55 всегда дышится легко. Прорези на туннеле легко поглощают парковочные талоны, визитки и разнообразные пластиковые карточки.

Связь с телефоном

Посадку за рулем я нашел быстро. В отличие от большинства китайских конкурентов, рулевая колонка здесь регулируется в двух плоскостях. Сиденье пусть и без электроприводов, но диапазоны регулировок растянутые. Хороша и обзорность: сравнительно тонкие стойки крыши, крупные боковые зеркала с широким охватом, камера заднего вида с динамическими линиями подсказками.

Интересная опция — правая боковая камера, благодаря которой можно парковаться впритирку к бордюрам. Камера активируется принудительно кнопкой рядом с селектором трансмиссии. Есть рацпредложение: отчего бы производителю не сделать так (программно это возможно), чтобы камера автоматически активировалась при включении правого поворотника?

Мультимедийка поначалу смутила отсутствием Apple CarPlay и Android Auto, но помогло приложение Easy Connection. Скачиваю, подключаюсь по проводу — и тут же на экране появляется изображение рабочего стола моего смартфона. Причем в отличие от Apple CarPlay и Android Auto эта система транслирует Яндекс.Навигатор.

Приложение Easy Connection зеркалит экран смартфона и позволяет вывести на экран данные, например, с Яндекс.Навигатора.

Камера заднего вида дополнена динамическими линиями-подсказками, помогающими выбирать траекторию. Боковая камера — настоящее спасение от высоких бордюров.

Салон и багажник

Пассажирам второго ряда места хватает по всем направлениям. Даже на центральном сиденье хорошо — спасибо мягкой подушке и чисто символическому напольному туннелю. Есть и куча фишек, которых в машине за такие деньги (от 1 149 900) встретишь не часто: USB-порт, верхние дефлекторы вентиляции, центральный подлокотник с парой подстаканников, а также возможность менять угол наклона спинки.

Просторный салон — значит куцый багажник. Так бывает, но не в этот раз. Трюм не только большого объема (505 л), но и неплохо продуман. Тут и петли для крепления груза, и 12-вольтовая розетка. А рослые водители оценят высоко поднимающуюся пятую дверь — до 185 см. Для счастья не хватает разве что электропривода «калитки».

На втором ряду сидений без проблем расположится человек ростом 190 см. Комфорту способствуют верхние дефлекторы — прерогатива топ-версии Luxe.

Багажник радует не только вместительностью, но и погрузочной высотой. Под полом — докатка и органайзер.

Двигатель и коробка передач

В России CS55 предлагают с полуторалитровым бензиновым двигателем собственной разработки. Конструкция современная: алюминиевый блок, турбонаддув, непосредственный впрыск, два фазовращателя. Мощность достигает достойных 143 л.с., крутящий момент — 210 Нм. Двигатель работает гладко и малошумно и способен дать жару! По нашим замерам, до сотни CS55 разгоняется за 10,3 с. Большинство одноклассников светофорные гонки ему проиграют.

Самое приятное в этой машине — грамотные настройки шестиступенчатого автомата (классическая гидромеханика). В стандартном режиме он переключается мягко и почти незаметно, что понравится почти всем. Хотите поострее? Переводите коробку в спортрежим — получите острые отклики и переключения в более высокой зоне оборотов.

Дисковые тормоза на всех колесах — с тормозными механизмами фирмы Brembo.

На бездорожье

Платформа CS55 и городская философия подразумевают передний привод. Как водится, спереди установлены стойки McPherson, а вот сзади, в отличие от большинства соперников этой ценовой категории, — не балка, а многорычажка. Во многом благодаря ей CS55 недурно себя ведет на извилистой трассе — крепко держит траекторию, да и в целом радует понятными прогнозируемыми реакциями. Крены великоваты, но кроссоверу это простительно.

Энергоемкость — большой козырь шасси. Даже на внушительного вида неровностях до пробоев дела не доходит, а на мелких стыках и заплатках слышишь разве что легкие шлепки шин.

Несмотря на монопривод, я не удержался и съехал с асфальта на легкий off-road. Благодаря клиренсу в 190 мм, коротким свесам, а также большим углам въезда и выезда машина уверенно преодолевает условно сложный рельеф. Не лишние в этих условиях ассистент спуска с горы и возможность отключения системы стабилизации. В отличие от нежных вариаторов и роботов, классическая гидромеханика не «устает» от длительной езды внатяг, и это тоже большой плюс.

По версии компании J.D.Power — самый безопасный и надежный SUV.

Цены и комплектации

Базовая версия Comfort с механической коробкой передач сегодня на сайте производителя стоит за 1 149 900 рублей. В оснащение входят 17-дюймовые легкосплавные колеса, кондиционер, электропакет, электромеханический ручник, аудиосистема с четырьмя динамиками.

Тестовый экземпляр в топ-исполнении Luxe оценен в 1 529 900 рублей (по спецпредложению — 1 349 900 рублей). В «Люксе» стоят 18-дюймовые колеса, круиз-контроль, функция складывания боковых зеркал, система комфортного доступа и бесключевого запуска двигателя, люк в крыше, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, и динамиков будет шесть.

По нынешним временам для кроссовера с богатым набором оборудования — ценник гуманный.

С эксплуатацией все должно быть в порядке. Тем более что оцинкованному кузову не страшны засыпанные реагентами дороги. А еще по итогам теста, даже с учетом активного вождения, средний расход топлива не превысил 9,5 л/100 км. Причем можно заливать сравнительно недорогой АИ-92.