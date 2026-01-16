Появится ли в продаже Гранта с АКП: ответ АВТОВАЗа

На АВТОВАЗе рассказали, получит ли Lada Granta автомат

Весной 2024 года АВТОВАЗ выпустил Lada Granta с автоматом японской фирмы Jatco, имеющим четыре ступени. К концу того же года выпуск этой версии прекратили и новых моделей с автоматической трансмиссией не представили.

Стоит ли ожидать возвращения двухпедальной Granta, рассказал Сергей Корниенко, руководитель продуктового маркетинга АВТОВАЗа. Он сообщил, что подобных планов пока нет, и самый доступный вариант Лады не получит даже китайский вариатор.

По словам Корниенко, сейчас компания сосредоточена на Lada Iskra, которая, по их мнению, обладает большим потенциалом. Если добавить автомат к Гранте, увеличится себестоимость, и ценовой промежуток между ней и Iskra с автоматом станет совсем небольшим. Поэтому предпочтение отдается Iskra – как базовой модели с автоматической коробкой.

Напомним, в апреле 2024 года Lada Granta с 4-ступенчатой автоматической коробкой Jatco и 16-клапанным бензиновым мотором мощностью 98 л. с. поступила в продажу. Седан в комплектации Comfort Plus продавался по цене от 1 176 900 рублей, а лифтбек в комплектации Club стоил минимум 1 247 900 рублей.

Lada Granta автомат

