ОСАГО для такси и мотоциклов: купить станет проще, но дороже

В России таксистам и мотоциклистам разрешат покупать ОСАГО на «Госуслугах»

Таксисты и мотоциклисты смогут оформлять ОСАГО через «Госуслуги». Это следует из поправок к закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», подготовленных председателем комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолием Аксаковым.

Впрочем, удобство, судя по всему, обойдется без бонусов. Заключить договор через госпортал можно будет только по максимальной, то есть базовой ставке.

Никакие скидки за безаварийную езду или другие льготы при таком способе оформления применять не станут. По сути, это будет вариант для тех, кому нужен полис быстро и без хлопот, а не дешево.

Идея, которую продвигает Аксаков, направлена на то, чтобы закрыть проблему с таксистами и мотоциклистами, которым иногда сложно найти страховую компанию, готовую с ними работать.

«Госуслуги» в этой схеме выступают как универсальный и гарантированный канал продаж. Правда, пока это лишь проект поправок – для его реализации закон еще должны рассмотреть и принять в Госдуме.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России.

Источник:  Коммерсантъ
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
17.02.2026 
Фото:Depositphotos
