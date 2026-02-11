Автосалоны подсовывают лишние страховки. Юрист объяснил, как вернуть деньги

#
Автосалоны нередко пользуются моментом, когда клиент подписывает договор купли-продажи машины, чтобы всучить ему дополнительные услуги – вроде каско или ОСАГО от партнера. Об этом в разговоре с Motor рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

Комментарий эксперта

Лев Воропаев, юрист:

– Расторгнуть договор купли-продажи автомобиля, если автосалон навязал страховку от партнера, невозможно, но вернуть страховку можно, если на то есть законные основания.

Особенно внимательным нужно быть, если машина покупается в кредит.

Тут стоит заранее изучить условия договора, советует юрист. Иногда в них прописано, что отсутствие страховки автоматически ведет к повышению процентной ставки по займу. Это, в общем-то, легальный механизм, и оспорить его сложно.

Кстати, и сам автомобиль можно вернуть дилеру в течение первых двух недель после покупки, если за это время клиент обнаружпт поломку в машине. Это прямое право потребителя.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер может вернуться в Россию.

Источник:  Motor
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
11.02.2026 
Фото:Depositphotos
