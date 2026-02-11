Автосалоны подсовывают лишние страховки. Юрист объяснил, как вернуть деньги
Автосалоны нередко пользуются моментом, когда клиент подписывает договор купли-продажи машины, чтобы всучить ему дополнительные услуги – вроде каско или ОСАГО от партнера. Об этом в разговоре с Motor рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.
Комментарий эксперта
Лев Воропаев, юрист:
– Расторгнуть договор купли-продажи автомобиля, если автосалон навязал страховку от партнера, невозможно, но вернуть страховку можно, если на то есть законные основания.
Особенно внимательным нужно быть, если машина покупается в кредит.
Тут стоит заранее изучить условия договора, советует юрист. Иногда в них прописано, что отсутствие страховки автоматически ведет к повышению процентной ставки по займу. Это, в общем-то, легальный механизм, и оспорить его сложно.
Кстати, и сам автомобиль можно вернуть дилеру в течение первых двух недель после покупки, если за это время клиент обнаружпт поломку в машине. Это прямое право потребителя.
