Автосалоны подсовывают лишние страховки. Юрист объяснил, как вернуть деньги

Юрист Воропаев: Если автосалон навязал покупателю страховку, ее можно вернуть

Автосалоны нередко пользуются моментом, когда клиент подписывает договор купли-продажи машины, чтобы всучить ему дополнительные услуги – вроде каско или ОСАГО от партнера. Об этом в разговоре с Motor рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

Комментарий эксперта

Лев Воропаев, юрист:

– Расторгнуть договор купли-продажи автомобиля, если автосалон навязал страховку от партнера, невозможно, но вернуть страховку можно, если на то есть законные основания.

Особенно внимательным нужно быть, если машина покупается в кредит.

Тут стоит заранее изучить условия договора, советует юрист. Иногда в них прописано, что отсутствие страховки автоматически ведет к повышению процентной ставки по займу. Это, в общем-то, легальный механизм, и оспорить его сложно.

Кстати, и сам автомобиль можно вернуть дилеру в течение первых двух недель после покупки, если за это время клиент обнаружпт поломку в машине. Это прямое право потребителя.

