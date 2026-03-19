Новые патенты Subaru подогревают слухи о хэтчбеке STI
19 марта
Новые патенты Subaru подогревают слухи о хэтчбеке STI
Subaru без шума запатентовала агрессивный...
Интерьер Volkswagen Jetta
19 марта
Популярная модель Volkswagen начала загораться на ходу
Компания Volkswagen отзовет седаны Jetta из-за...
Водителей предупредили о росте средних цен на автозапчасти
19 марта
Водителей предупредили о росте средних цен на автозапчасти
РСА: средняя стоимость автозапчастей в России...

Систему ОСАГО хотят кардинально изменить: что об этом известно

Депутат ГД РФ Нилов предложил привязывать полис ОСАГО к водителю, а не к машине

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил реформировать систему ОСАГО . Он предложил привязывать полис ОСАГО к водителю, а не к машине.

Даже не тратьте деньги — 7 необслуживаемых механизмов в автомобиле

«Правильно было бы дать право выбора, чтобы сам водитель выбирал, как ему удобнее – либо он застраховал свою гражданскую ответственность и имеет право управлять любыми легковыми автомобилями, и, если он виновник ДТП, то его страховая компания компенсирует [ущерб]. А если в семье один автомобиль и несколько водителей, то тогда полис уже привязывается к конкретному транспортному средству, и управляют им все члены семьи, вписанные в этот полис», – предложил депутат.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

По мнению депутата, это даст гражданам право выбора и упростит использование разных средств передвижения. Нилов напомнил, что аналогичный законопроект уже отклонялся, но идея, по его убеждению, все равно будет реализована.

Поставил машину на учет в другом регионе — сэкономлю на страховке?

Особую актуальность предложению придает рост числа ДТП с электросамокатами: если бы у пользователей была личная страховка ответственности, пострадавшие могли бы рассчитывать на выплаты, тогда как сейчас кикшеринговые компании страхуют самокаты добровольно и не всегда покрывают ущерб.

Ранее «За рулем» сообщал , что продажи новых электрокаров в России выросли на 23%.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:Соцсети | Depositphotos
19.03.2026 
