«Самый крутой китайский кроссовер» выставили на продажу в России

В Москве продается новый кроссовер BYD Tang L по цене от 4,6 млн рублей

В Москве поступил в продажу новый кроссовер BYD Tang L, который китайские медиа назвали «самым крутым китайским кроссовером».

Его размеры составляют 5040 х 1996 х 1760 мм, а колесная база – 2950 мм, что ставит его в один ряд с Toyota Highlander и Li Auto L6. Модель доступна в гибридной версии с двумя моторами и полным приводом с общей мощностью 700 л.с. (по документам — 360 л.с.), зарядку тяговой батареи обеспечивает 1,5-литровый турбомотор.

Разгон с нуля до 100 км/ч занимает всего 4,3 секунды, а максимальная скорость достигает 200 км/ч. Запас хода на электротяге составляет до 200 км.

BYD Tang L

Салон рассчитан на семь пассажиров и предлагает широкий спектр опций, включая 20-дюймовые колеса, систему кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и панорамную крышу. Передние ряды сидений оснащены функциями обогрева, вентиляции и массажа. Стоимость нового кроссовера начинается от 4,568 миллионов рублей, а автомобили, доступные из наличия, стоят дороже.

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Источник: Quto