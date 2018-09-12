Как правильно купить автомобиль?

Расскажем, как не попасть на мошенников при выборе автомобиля по объявлению, на что обратить внимание при осмотре авто и как заключить безопасную сделку.

Отсейте сомнительные объявления

Выпишите характеристики желаемого авто и максимальную сумму, которую вы готовы заплатить. Чтобы упростить поиск, используйте фильтры на сайтах с объявлениями о продаже. Сомнительные предложения можно определить по нескольким критериям.

Нужно оставить задаток или предоплату. Если вам предлагают внести задаток или предоплату, чтобы машину не продали, — не соглашайтесь. Так поступают мошенники.

Слишком низкая цена. Если авто стоит в 2–3 раза дешевле похожих вариантов, насторожитесь. Это может быть машина без документов, в залоге или с ограниченной регистрацией. Сильно занижают цену на угнанные авто и «перевертыши» — машины после ДТП, собранные по частям.

Иностранные номера. Если у автомобиля иностранные номера, его будет сложно зарегистрировать. Часто такие номера оказываются поддельными, а машина числится в угоне. При регистрации в ГИБДД авто могут изъять — тогда вы останетесь и без денег, и без машины.

Номера из другого региона. Аналогичная ситуация и с номерами из другого региона — машина тоже может числиться в угоне. Выясните, почему продавец продает машину в другом регионе. Внимательно проверьте документы собственника и автомобиля.

Нет документов. Если продавец показывает дубликат свидетельства, паспорта транспортного средства, а в полисе ОСАГО в страхователях записан банк или кредитная организация — машина находится в залоге. Попросите владельца предоставить оригинал ПТС: если документа нет, это повод отказаться от сделки.

Запрет на регистрацию. Если в объявлении сказано, что машина с ограничениями в регистрации, не покупайте ее. Бывший владелец мог сдать авто в утиль, а после продать вам — такой автомобиль уже не зарегистрируют.

Если вы нашли подходящее объявление, договоритесь об осмотре авто.

Осмотрите автомобиль перед покупкой

Заранее попросите продавца подготовить документы на машину. Если по каким-либо причинам он не может предоставить ПТС, СТС или другие бумаги — откажитесь от осмотра.

Что нужно сравнить:

VIN в серийной книжке, ПТС, СТС и на кузове автомобиля;

госномера на машине с номерами в СТС;

номер двигателя и других деталей на машине с данными из ПТС.

Захватите на осмотр рабочие перчатки и фотоаппарат с хорошей камерой, чтобы сделать снимки и сравнить с другими вариантами. Выбирайте место, где можно провести тест-драйв. Если продавец называет глухое место и просит захватить конкретную сумму для задатка — откажитесь от встречи.

Осмотрите кузов. Проверьте сколы, царапины и толщину лака. Откройте багажник и капот — если машину перекрашивали, будут заметны следы старого покрытия.

Проверьте ключи. У продавца должно быть два ключа. Проверьте каждый — открывают ли они дверь и запускают ли двигатель.

Осмотрите двигатель. Он должен быть чистым, но не блестеть от чистоты.

Проверьте салон. Если в салоне чисто, но стоит едкий и неприятный запах, он не исчезнет даже после химчистки.

Если вы плохо разбираетесь в автомобилях и у вас нет знакомого автолюбителя, лучше дополнительно пройти техосмотр в автосервисе. Полная диагностика в автосервисе стоит 1,5–5 тыс. рублей.

Проверьте документы

Убедитесь, что автомобиль не находится в угоне, в залоге у банка, для него нет запрета на регистрацию, а все изменения конструкций согласованы. Для этого нужно проверить VIN. Введите его на сайте ГИБДД. С помощью сервиса можно проверить историю регистрации, числится ли машина в угоне, заложена ли она в банке.

Проверить VIN можно и в дилерском центре. Если проверка покажет, что машина не соответствует модели и марке — VIN поддельный. Если марка и модель совпадают, но салон был с белыми кожаными сиденьями, а на продаже совсем другие сиденья — возможно, машину полностью переделали.

Проверьте документы продавца. Попросите его показать паспорт и сравните данные с документами собственника на машину и оформленным страховым полисом. Если продавец и собственник — не одно лицо, попросите доверенность на продажу авто.

Если можете, позвоните собственнику и спросите его:

давал ли он согласие на оформление доверенности и продажу автомобиля;

кем продавец приходится собственнику;

где продавалась и где обслуживалась машина до продажи.

Ответы должны совпадать с информацией в документах. Расспросите хозяина об особенностях автомобиля, скрытых и внешних повреждениях.

Откажитесь от покупки, если у продавца нет оригиналов каких-либо документов или он не предоставляет контакты собственника.

Оформите договор купли-продажи

Если документы на машину и бумаги собственника в порядке — переходите к оформлению сделки. На встрече обязательно должен быть собственник автомобиля: он должен расписаться в ПТС и в договоре о купле-продаже. Без этих подписей не получится зарегистрировать авто в ГИБДД и оформить его на себя.

Заключать сделку о купле-продаже лучше утром или днем, желательно в офисе нотариуса или у юристов: они подготовят договор о купле-продаже, акты приема и передачи автомобиля, расписку о получении денег. После заключения договора попросите сделать шесть экземпляров.

3 экземпляра продавцу, 3 экземпляра новому владельцу: 1 — для регистрации в ГИБДД, 1 — в налоговую, 1 — на всякий случай.

Подписывайте акт о приеме-передаче только по факту. В документе должны быть указаны:

сам автомобиль;

2 комплекта ключей;

свидетельство о регистрации;

ПТС с подписями;

диагностическая карта техосмотра;

3 экземпляра договора с подписями обеих сторон.

Если полис ОСАГО бывшего владельца не истек, попросите его переоформить страховку на себя.

Расплачиваться с продавцом лучше в людном месте, где есть камеры видеонаблюдения и свидетели. На встречу нельзя ездить одному.

При составлении договора проверьте точность паспортных данных, СТС, ПТС и VIN. В договоре не должно быть пробелов в графах — всегда ставьте прочерк, чтобы продавец не вписал лишнюю информацию. Если допустили ошибку во время заполнения — попросите другой экземпляр, в договоре нельзя зачеркивать написанное и оставлять помарки. Проверьте подписи и реквизиты обеих сторон. Договор должен быть либо полностью печатным с графами для заполнения, либо написанным от руки.

В расписке и в договоре купле-продажи в графе «Цена» должна стоять реальная сумма, которую вы оплачиваете продавцу. Перекупщики просят занизить цену, чтобы платить меньше налог от покупки. Если вы напишете меньшую сумму, то недобросовестный продавец может потребовать вернуть якобы не выплаченные деньги за автомобиль.

Зарегистрируйте машину в ГИБДД

После заключения договора о купле-продажи у вас есть 10 рабочих дней, чтобы оформить страховой полис и зарегистрировать авто в ГИБДД.

Если вы собираетесь поменять госномера, попросите продавца снять автомобиль с учета. Смена и регистрация новых номеров в ГИБДД стоит 2000 рублей. Если вы сохраните номера, нужно только оплатить госпошлину — 850 рублей.

После регистрации в ГИБДД автомобиль полностью в вашем распоряжении.

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