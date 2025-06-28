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Проверка полисов ОСАГО через дорожные камеры полностью готова к запуску

РСА объявил о старте проверок ОСАГО с помощью дорожных камер в крупных городах

Страховщики готовы запустить системы проверки наличия полисов ОСАГО, используя дорожные камеры, о чем сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА) 25 июня.

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Проверки сосредоточатся в крупных городах и на ключевых трассах, где установлено наибольшее количество камер. С учетом повышения числа таких устройств, страховщики рассчитывают на значительное сокращение доли автомобилистов без ОСАГО.

РСА утверждает, что такие меры также снизят нагрузку на дорожную полицию и судебные органы.

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Это должно помочь в контроле роста страховых тарифов, так как добросовестные владельцы транспортных средств не будут нести дополнительную финансовую ответственность за тех, кто управляет автомобилем без полиса.

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По оценкам, в нашей стране от 7 до 10% владельцев автомобилей всё еще игнорируют необходимость в полисе ОСАГО, причем в большинстве случаев это касается самых аварийных категорий водителей.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 23
28.06.2025 
Фото:Depositphotos
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