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Каждый второй россиянин не знает, что такое «автогражданка»

После 22 лет существования ОСАГО многие водители путают его с каско

22 года назад, 1 июля 2003 года, в России появилось обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Однако, как показал опрос Авито Авто, до сих пор лишь 45% россиян могут правильно расшифровать эту аббревиатуру.

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Правильные ответы чаще давали люди старшего возраста: 56% среди 45-54-летних; 54% среди 35-44-летних; молодежь 18-24 лет справилась хуже – только 23% знают верный ответ.

Всего 38% опрошенных понимают разницу между ОСАГО и каско. Лучше всего с этим вопросом справились люди 45-54 лет (42%), тогда как почти половина молодежи (47%) дала ошибочные ответы.

44% респондентов знают, что «автогражданка» предусматривает возмещение ущерба автомобилю и здоровью пострадавших в ДТП. При этом 40% молодых водителей 18-24 лет признались, что не понимают, какие именно риски покрывает ОСАГО.

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Эти данные показывают, что даже спустя 20 лет после введения ОСАГО многие автовладельцы плохо разбираются в базовых вопросах автострахования.

Справка

В России существует два основных вида автострахования: обязательное – ОСАГО, и добровольное – каско. Без ОСАГО нельзя законно управлять автомобилем, этот вид страховки защищает не вас, а других участников дорожного движения, покрывая ущерб, который вы могли причинить в результате ДТП. Если вы виноваты в аварии, ОСАГО оплатит ремонт чужой машины и лечение пострадавших, но ваш собственный автомобиль останется без компенсации.

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Каско – это добровольный вид страхования, который как раз защищает ваше транспортное средство и покроет ущерб вашему автомобилю независимо от того, кто виноват в ДТП. Кроме того, каско защитит машину не только от аварий, но и от таких рисков, как угон, стихийные бедствия, падение предметов или даже вандализм.

Цена ОСАГО регулируется государством и зависит от технических характеристик автомобиля и стажа водителя. Каско рассчитывается индивидуально для каждого автовладельца с учетом множества факторов: от марки и возраста машины до истории страховых случаев и даже места хранения ТС.

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 101
02.07.2025 
Фото:Depositphotos
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