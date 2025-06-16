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Для вашей безопасности: дорожных камер в РФ станет больше

Минтранс пересмотрит критерии определения мест с наиболее частыми ДТП

Критерии, по которым сейчас сейчас определяются аварийно-опасные участки на автодорогах, будут пересмотрены.

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Это следует из протокола правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин. Документ включает в себя целый комплекс мероприятий по повышению безопасности движения – например, есть меры по медосмотру и цифровому профилю водителей. Помимо этого, Минтрансу предписывается пересмотреть критерии определения аварийно-опасных участков дорог, иными словами – мест концентрации ДТП.

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Напомним, если на дороге есть аварийно-опасный участок, это является основанием для установки дорожной камеры.

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Сейчас под этот термин подпадают участки загородных трасс протяженностью до километра или участки городских улиц длиной не более 200 метров, на которых в течение года произошло минимум три ДТП одного вида или минимум пять разных аварий с погибшими и ранеными. Как именно будет меняться термин, пока не уточняется. Но известно, что после проработки это предложение, наряду с прочими, может быть включено в план реализации новой стратегии безопасности дорожного движения до 2036 года.

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Источник: Коммерсант

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 346
16.06.2025 
Фото:Depositphotos
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