Для вашей безопасности: дорожных камер в РФ станет больше

Минтранс пересмотрит критерии определения мест с наиболее частыми ДТП

Критерии, по которым сейчас сейчас определяются аварийно-опасные участки на автодорогах, будут пересмотрены.

Это следует из протокола правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин. Документ включает в себя целый комплекс мероприятий по повышению безопасности движения – например, есть меры по медосмотру и цифровому профилю водителей. Помимо этого, Минтрансу предписывается пересмотреть критерии определения аварийно-опасных участков дорог, иными словами – мест концентрации ДТП.

Напомним, если на дороге есть аварийно-опасный участок, это является основанием для установки дорожной камеры.

Сейчас под этот термин подпадают участки загородных трасс протяженностью до километра или участки городских улиц длиной не более 200 метров, на которых в течение года произошло минимум три ДТП одного вида или минимум пять разных аварий с погибшими и ранеными. Как именно будет меняться термин, пока не уточняется. Но известно, что после проработки это предложение, наряду с прочими, может быть включено в план реализации новой стратегии безопасности дорожного движения до 2036 года.

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Источник: Коммерсант