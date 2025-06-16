Сумму штрафа привяжут к вашему личному рейтингу

Минцифры создаст цифровой профиль водителя с данными о нарушениях

Минцифры совместно с другими органами власти разработает цифровой профиль водителя, следует из протокола правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин. Цифровой профиль водителя – это сервис, который будет содержать данные обо всех нарушениях и штрафах каждого конкретного автолюбителя.

Как будет применяться этот профиль? Среди возможных сфер – персонализация штрафов: на основе данных по водителю формируется коэффициент риска, по которому назначаются штрафы.

Если это профессиональный водитель, то можно будет создавать его рейтинг, следить за его режимом труда и отдыха, блокировать профили недисциплинированных, формировать путевой лист, отслеживать медосмотр и техосмотр... По задумке, внедрение цифрового профиля водителя повысит безопасность на дорогах и снизит аварийность. Конкретные сроки запуска системы пока не называются.

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Источник: Коммерсант