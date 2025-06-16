В России хотят отменить водительский медосмотр

Результаты профосмотров хотят приравнять к прохождению водительской медкомиссии

Медосмотр как отдельная процедура при подтверждении права на управление транспортом может исчезнуть.

Такая возможность обозначена в протоколе правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, возглавляемой вице-премьером Маратом Хуснуллиным. По документу, Минздраву предлагается при проведении освидетельствований использовать уже имеющиеся результаты диспансеризации и/или профосмотров. Фактически протокол дает ход инициативе самого Минздрава, выдвинутой в январе 2025 года.

Напомним, речь о проекте изменений в законодательство, которые позволят упростить существующую схему, используя результаты профосмотров и диспансеризаций для получения медицинского заключения на право управления автотранспортом.

Сейчас водители проходят проверку здоровья в рамках отдельных «водительских» комиссий, в ходе которых запрашиваются данные из государственных наркологических диспансеров. Проект же предусматривает отмену этих комиссий, если у водителя уже имеются актуальные данные по здоровью. Это предложение, наряду с другими, обозначенными в протоколе (например, о создании цифрового профиля водителя), после проработки планируется внести в план реализации новой стратегии безопасности дорожного движения до 2036 года.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Коммерсант