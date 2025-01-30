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Результаты профосмотров и диспансеризаций зачтут в водительской медсправке

Минздрав предлагает использовать данные диспансеризации при выдаче справок водителям

Министерство здравоохранения РФ совместно с комитетом Госдумы по охране здоровья разработало проект изменений в законодательство, который позволит использовать результаты профосмотров и диспансеризаций для получения медицинского заключения на право управления автотранспортом. Об этом сообщили в Минздраве.

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Документ направлен на сокращение времени, которое граждане тратят на получение госуслуг. Если изменения будут приняты, водителям не нужно будет проходить дополнительные медицинские обследования, чтобы получить заключение для управления транспортом.

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко также отметил важность передачи данных о состоянии алкогольного опьянения в наркологические диспансеры по месту жительства водителей. Это пригодится наркологической службе при выдаче медицинского заключения, в том числе на право управления автомобилем, пояснил министр.

Недавно в Минздрав поступило предложение создать реестр граждан, находящихся на учете у врачей-наркологов и психиатров, чтобы оперативно проверять информацию о водителях.

Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС
Количество просмотров 9
30.01.2025 
Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС
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