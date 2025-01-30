Результаты профосмотров и диспансеризаций зачтут в водительской медсправке

Минздрав предлагает использовать данные диспансеризации при выдаче справок водителям

Министерство здравоохранения РФ совместно с комитетом Госдумы по охране здоровья разработало проект изменений в законодательство, который позволит использовать результаты профосмотров и диспансеризаций для получения медицинского заключения на право управления автотранспортом. Об этом сообщили в Минздраве.

Документ направлен на сокращение времени, которое граждане тратят на получение госуслуг. Если изменения будут приняты, водителям не нужно будет проходить дополнительные медицинские обследования, чтобы получить заключение для управления транспортом.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко также отметил важность передачи данных о состоянии алкогольного опьянения в наркологические диспансеры по месту жительства водителей. Это пригодится наркологической службе при выдаче медицинского заключения, в том числе на право управления автомобилем, пояснил министр.

Недавно в Минздрав поступило предложение создать реестр граждан, находящихся на учете у врачей-наркологов и психиатров, чтобы оперативно проверять информацию о водителях.

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Источник: ТАСС