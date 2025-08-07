Умные камеры на базе ИИ будут фиксировать аварии, животных на дороге и разбросанный мусор

«Коммерсант»: Москва расширяет систему умного видеонаблюдения за дорогами

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы объявил тендер на 2,3 млрд рублей для аренды 470 интеллектуальных камер.

Они будут автоматически фиксировать аварии, появление животных на проезжей части, разбросанный мусор и другие нештатные ситуации.

Система уже работает на МКАД, а теперь охватит Московский скоростной диаметр и другие магистрали.

Новые камеры должны распознавать госномера автомобилей из России, СНГ и стран Балтии, а также фиксировать пробки, нарушения на выделенных полосах и посторонние предметы на дороге.

Устройства будут передавать данные в высоком разрешении (2560×1440 пикселей) и работать в круглосуточном режиме. По условиям тендера, оборудование поставят в течение 60 дней после заключения контракта, а срок аренды составит пять лет. С 2022 года в Москве действует система видеоаналитики на базе нейросетей, которая помогла снизить число погибших на МКАД на 30%.

Сейчас 1,5 тыс. камер фиксируют 13 типов инцидентов, а их оперативное выявление позволяет быстрее устранять последствия аварий. В ЦОДД отмечают, что расширение покрытия на МСД и другие магистрали улучшит контроль за трафиком и сократит количество вторичных ДТП.

Эксперты о перспективах технологии

Специалисты отмечают, что умные камеры не только повышают безопасность, но и помогают в уборке дорог и борьбе с правонарушениями. Ключевое преимущество системы – сокращение времени между инцидентом и реакцией служб.

