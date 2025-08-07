#
Умные камеры на базе ИИ будут фиксировать аварии, животных на дороге и разбросанный мусор

«Коммерсант»: Москва расширяет систему умного видеонаблюдения за дорогами

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы объявил тендер на 2,3 млрд рублей для аренды 470 интеллектуальных камер.

Споры вокруг АКБ — надо больше или меньше? Ответ найден

Они будут автоматически фиксировать аварии, появление животных на проезжей части, разбросанный мусор и другие нештатные ситуации.

Система уже работает на МКАД, а теперь охватит Московский скоростной диаметр и другие магистрали.

Новые камеры должны распознавать госномера автомобилей из России, СНГ и стран Балтии, а также фиксировать пробки, нарушения на выделенных полосах и посторонние предметы на дороге.

Устройства будут передавать данные в высоком разрешении (2560×1440 пикселей) и работать в круглосуточном режиме. По условиям тендера, оборудование поставят в течение 60 дней после заключения контракта, а срок аренды составит пять лет. С 2022 года в Москве действует система видеоаналитики на базе нейросетей, которая помогла снизить число погибших на МКАД на 30%.

Сейчас 1,5 тыс. камер фиксируют 13 типов инцидентов, а их оперативное выявление позволяет быстрее устранять последствия аварий. В ЦОДД отмечают, что расширение покрытия на МСД и другие магистрали улучшит контроль за трафиком и сократит количество вторичных ДТП.

Эксперты о перспективах технологии

Специалисты отмечают, что умные камеры не только повышают безопасность, но и помогают в уборке дорог и борьбе с правонарушениями. Ключевое преимущество системы – сокращение времени между инцидентом и реакцией служб.

Источник: «Коммерсант»

07.08.2025 
