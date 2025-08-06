Столица «заряжает» будущее и готовит мини-электробусы. Зачем они нужны?

Москва тестирует компактные электробусы Газель e-City для узких улиц

На улицах Москвы начались испытания компактных 14-местных электробусов Газель e-City.

Эти маневренные машины созданы специально для узких улиц и маршрутов с небольшим пассажиропотоком, где крупные автобусы неэффективны.

В новой модели 10 удобных посадочных мест, современный климат-контроль, просторная площадка для колясок и велосипедов.

Электробус Газель e-City

При скромных габаритах электробус демонстрирует солидный запас хода – до 150 км на одном заряде. Прототип уже прошел серьезную проверку в 2023 году, когда за тестовый период набрал 25 тысяч километров пробега по западным районам столицы.

Москва сегодня лидирует в электрификации транспорта: если в 2018 году здесь появились первые электробусы, то сегодня по 200 маршрутам ежедневно курсирует 2,35 тысячи современных машин (преимущественно КАМАЗ-6282 и ЛиАЗ-6274). Ежедневный пассажиропоток превышает 900 тысяч человек.

В перспективе такие электробусы могут появиться в историческом центре, промзонах и новых жилых кварталах.

Источник: «Коммерсант»