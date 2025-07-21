Светодиоды в «обычных» фарах законны? Глава ГАИ поставил точку в этом вопросе

Глава ГАИ подтвердил незаконность установки светодиодов в несоответствующие фары

Вопрос от читателя «За рулем»:

– В продаже имеются светодиоды, которые без доработок встают взамен галогенок и даже вместо ксеноновых ламп. Можно ли их устанавливать?

Арсен, г. Краснодар

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– В пункте 3.2 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям по допуску ТС к эксплуатации), указывается на недопустимость эксплуатации транспортного средства, класс источника света которого, установленного в устройствах освещения и световой сигнализации, не соответствует классу такого источника света, предусмотренному изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации.

Класс предусмотренного изготовителем источника света указывается в маркировке фары. Так, фары, предназначенные для использования в них галогенных источников света, имеют маркировку, содержащую буквы HC, HR или HCR, газоразрядных – DC, DR или DCR. Таким образом, использование в фарах с указанной маркировкой светодиодных источников света не допускается.

О том, к ак избежать ослепления фарами встречных машин , рассказано здесь.