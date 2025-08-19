Предрейсовые медосмотры онлайн 2025 — о чем важно знать руководителям

«За рулем» опубликовал инструкцию по организации дистанционных медосмотров

Мы собрали все, что нужно знать перед запуском онлайн-медосмотров: что покупать, как настроить, из-за чего можно нарваться на проверку и как этого избежать.

Оборудования для медосмотра: что проверить и о чем спросить поставщика

Прежде чем закупать оборудование для онлайн-медосмотров, убедитесь, что оно действительно подходит под ваши бизнес-процессы. Оно должно без сбоев передавать данные в учетную систему (например, в 1С или TMS), поддерживать нужные форматы журналов и квалифицированную электронную подпись. А главное – легко встраиваться в вашу схему работы. Вот чек-лист для беспроблемной интеграции.

1. Попросите показать товар лицом. Добропорядочные поставщики показывают, как все работает вживую, начиная от измерений и заканчивая передачей данных. Если видите, что продавец уходит от прямых ответов на вопросы, это повод насторожиться.

2. Запросите примеры логов и журналов. Под «логами» понимаются записи о событиях и действиях, происходящих во время проведения медицинских осмотров. Пусть продавец покажет, как формируются записи, в каких форматах (PDF, XML, Excel) и как это потом переносится в путевой лист. Не игнорируйте этот пункт, особенно если у вас уже стоит своя учетная система.

3. Проверьте совместимость с вашим софтом. Свяжитесь с ИТ-отделом: смогут ли они интегрировать данные от этого устройства? Иначе потом вам придется мучиться с ручной выгрузкой.

4. Уточните, поддерживается ли УКЭП. Без усиленной квалифицированной электронной подписи все то, что вы затеяли, может не иметь юридической силы. Так что продавец должен дать четкое объяснение, как реализована подпись – через токен, облако или прямо в устройстве.

5. Найдите отзывы в интернете. Реальные кейсы, форумы, Telegram-чаты с водителями и транспортниками – все это помогает понять, как оборудование ведет себя в жизни, а не на словах.

Дополнительно стоит проверить техническую поддержку поставщика. Узнайте, есть ли горячая линия, как быстро реагируют на проблемы, предоставляют ли обучение персонала. Хорошие компании обычно предлагают тестовый период или возможность возврата оборудования, если оно не подошло.

Процедура проведения медосмотра: что проверяют и как

Предрейсовые медицинские осмотры включают в себя несколько этапов:

сбор жалоб, визуальный осмотр, выявление признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также остаточных явлений такого состояния;

общую термометрию;

измерение периферического артериального давления и частоты пульса;

количественное определение алкоголя в выдыхаемом воздухе;

определение наличия психоактивных веществ в моче.

При выявлении отклонений артериального давления или частоты пульса проводится не более двух повторных исследований с интервалом 5-10 минут. Это правило, кстати, часто становится камнем преткновения – водители нервничают, давление «скачет», из-за чего возникают споры о допуске к работе.

Если медицинский работник выявляет наличие любого опьянения или его остаточных явлений, он информирует об этом работодателя водителя. Эта информация вносится и в журнал медицинских осмотров.

На практике процедура дистанционного медосмотра занимает от 3 до 7 минут на одного водителя, в зависимости от технической оснащенности и опыта медработника. Важно заложить в график дополнительное время на случай технических сбоев или необходимости повторных измерений.

Электронный журнал – это не Excel

Журнал предрейсовых медосмотров может вестись как на бумаге (с прошивкой, нумерацией и печатью медицинской организации, если она есть), так и в электронном виде с использованием УКЭП медицинского работника.

В журнал предрейсового медицинского осмотра вносится следующая информация:

дата и время проведения медицинского осмотра;

фамилия, имя, отчество, дата рождения и пол водителя;

результаты исследований;

заключение по результатам предрейсового медицинского осмотра;

подпись медицинского работника с указанием его фамилии, имени, отчества;

подпись лица, прошедшего предрейсовый медицинский осмотр.

По результатам осмотра делается отметка о допуске или недопуске к выполнению трудовых обязанностей. Кроме того, медицинский работник фиксирует эти данные в путевом листе, указывая дату и время осмотра, свои ФИО, сведения о квалификационном сертификате (номер и сроки действия) и наименование медицинской организации.

Важная деталь: переход на дистанционные предрейсовые медицинские осмотры не означает полный отказ от очных проверок. Для контроля достоверности получаемых данных работодатели направляют своих водителей в медицинские организации не реже 2 раз в год для прохождения исследований (химико-токсикологических) на наркотические и иные запрещенные к употреблению вещества в организме.

Получить штраф проще, чем кажется

За каждый сбой, будь то отсутствие записи, неточная формулировка или отсутствие квалифицированной подписи, организация может получить штраф по ч.2 ст.12.31.1 КоАП РФ:

3000 руб. – физлицу (водителю);

5000 руб. – должностному лицу (например, механику или директору);

30 000 руб. – юрлицу (транспортной компании).

А по ст. 11.32 КоАП РФ за нарушение порядка проведения осмотра предусмотрены штрафы в размере:

от 1000 до 1500 руб. – физлицу (водителю);

от 2000 до 3000 руб. – должностному лицу (например, механику или директору);

от 30 000 до 50 000 руб. – юрлицу (транспортной компании).

Важная ремарка: индивидуальные предприниматели по указанным статьям платят по верхней шкале – как юридические лица.

За одно нарушение могут быть наложены штрафы на все три категории лиц. Например, если водитель не прошел медосмотр, инспектор может оштрафовать его, а также должностное лицо и организацию, если они допустили нарушение.

Кроме того, если нарушение привело к серьезным последствиям, например, ДТП с тяжкими последствиями, возможна уже уголовная ответственность по ст. 143 УК РФ за нарушение требований охраны труда.

Что изменится в процедуре медосмотра с 1 сентября 2025 года

В начале осени вступают в силу обновленные правила медосвидетельствования водителей, которые усилят контроль за состоянием их здоровья. Вот ключевые моменты из Приказа Минздрава № 173н:

Если во время периодического медосмотра у водителя находят признаки заболеваний, которые мешают безопасной работе, ему выдают направление на обследование или лечение.

Если на медосвидетельствовании диагноз подтверждается, выданное ранее медзаключение аннулируют – то есть водитель временно теряет допуск к работе.

Медкомиссия обязана в течение трех рабочих дней уведомить об этом решении ГАИ и внести соответствующую запись в медкарту водителя.

В остальном порядок прохождения медосмотров остался прежним – никаких глобальных изменений. Новые правила начнут работать с 1 сентября 2025 года и будут действовать шесть лет, то есть до 1 сентября 2031 года.

Цифровизация медосмотров

Предрейсовые медосмотры претерпели колоссальные изменения за последние пару лет – новые технологии не оставили шанса любителям опрокинуть накануне рейса стаканчик-другой. Если раньше можно было «договориться» с медработником или подправить запись в журнале, то сегодня каждый шаг фиксируется. Автоматика отслеживает время процедур, синхронизирует показания приборов с видеозаписью, а умные алгоритмы выявляют аномалии в данных.

Рекомендуем Как сохранить самообладание во время проверки ГАИ

Главное изменение даже не в цифровизации, а в том, что все элементы системы контроля все больше связываются между собой. Данные медосмотра попадают в путевые листы, электронные системы учета позволяют отслеживать соблюдение процедур, а цифровой документооборот усложняет попытки корректировок постфактум.

Сегодня единственная разумная стратегия любого руководителя заключается в том, чтобы соблюдать законы и правила. В новой цифровой реальности обманывать систему – это не просто риск, а почти гарантированный путь к штрафам, проверкам и убыткам. Слишком много точек контроля и слишком мало шансов схитрить. Проще, дешевле и спокойнее сделать все по правилам с самого начала.

Могу ли я сам установить дорожный знак там, где его не хватает? Глава ГАИ рассказал, куда обратиться с предложением по установке дорожных знаков.