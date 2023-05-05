Новые штрафы на майские: доходят до 70 тысяч!

С внушительной суммой автомобилистам придется расстаться за нарушения правил поведения на природе.

Нарушение 1. Заехал в «закрытый» лес

В Лесном кодексе РФ существует статья 53.5, согласно которой местные (региональные или районные власти) могут в любой момент запретить въезд автомобилей в конкретный лес в связи с неблагоприятной пожарной обстановкой.

Что вполне оправданно: нагретая выхлопная система авто легко может стать причиной возгорания. Сама территория при этом объявляется зоной, на которой действует особый режим противопожарной безопасности.

Санкция. Статью 8.32 КоАП РФ («Нарушение правил пожарной безопасности в лесах») серьезно ужесточили в середине 2022 года. Теперь, согласно ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ за «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров» на физическое лицо может быть наложен штраф от 40 000 до 50 000 рублей (ранее 3000-5000 руб.).

Выписать штраф могут как сотрудники МЧС, так и работники лесных и водных хозяйств.

Как избежать. Проверьте на сайте местной администрации или на сайте регионального отделения МЧС, не введен ли особый режим. По идее, о запрете на въезд автомобилистов должны предупреждать информационные щиты, но на деле их успевают установить не везде и не всегда.

Нарушение 2. Поленился отъехать от города

Особые правила поведения действуют в так называемом лесопарковом зеленом поясе (ЛПЗП). Эти леса находятся в городской черте и вокруг города, создавая с ним единую экологическую систему.

Санкция. Штраф за «выжигание лесных горючих материалов» с нарушением правил пожарной безопасности на территории «зеленого пояса» для граждан составляет от 40 000 до 50 000 рублей; для должностных лиц – от 50 000 до 80 000 рублей; на юридических лиц – от 500 000 рублей до 1 миллиона рублей (ч. 2.1. ст. 8.32 КоАП РФ).

Как избежать. Проверьте, не относится ли выбранное место к ЛПЗП (эти сведения обычно размещены на сайте городской администрации). Ознакомьтесь с правилами поведения на такой территории.

Нарушение 3. Выбросил мусор из автомобиля

В июле 2022 года в «мусорную» ст. 8. 2 КоАП РФ были введены части 3.1-3.4, которые увеличили штрафы за засорение окружающей среды автомобилистами практически в 10 раз (см. Федеральный закон от 14.07.2022 N 287-ФЗ). Иначе бороться с варварским захламлением дорог и обочин, к сожалению, не получается.

Санкция. Теперь за выгрузку или сброс отходов с автомобиля или прицепа вне мест скопления мусора гражданину придется заплатить штраф от 10 000 до 15 000 рублей (ч. 3.1 ст. 8.2 КоАП РФ). За повторное совершение этого правонарушения распрощаться придется уже с суммой от 20 000 до 30 000 рублей (ч. 3.2 ст. 8.2 КоАП РФ).

Если же мусор был выброшен с грузовика, прицепа к нему, трактора или «других самоходных машин», штраф при первом нарушении для физлица составит от 40 000 до 50 000 рублей (ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ). При повторном – от 60 000 до 70 000 рублей (ч. 3.4 КоАП РФ).

Как избежать. Выкидывать мусор на помойку, а не вдоль дорог.

Нарушение 4. Остановился на берегу

Приехать на не тронутый цивилизацией берег и расположиться у воды в большинстве случаев не получится. Водный кодекс запрещает движение и стоянку частных автомобилей в водоохранной зоне на дорогах, не имеющих твердого покрытия.

Вот если на берегу оборудована асфальтированная или засыпанной щебенкой площадка – паркуйтесь на здоровье. Колея, даже плотно «утрамбованная» такими же отдыхающими, как вы, дорогой с твердым покрытием не является.

Как далеко от воды придется «бросить» машину? Это зависит от ширины водоохранной зоны, которая в свою очередь, определяется размером реки:

– к ручьям и рекам протяженностью до 10 км нельзя подъезжать ближе, чем на 50 метров;

– к рекам протяженностью 10-50 км – ближе, чем на 100 метров;

– к реке протяженностью более 50 км – ближе, чем на 200 метров;

– от моря авто надо оставить за 500 метров.

Санкция. Владельца, оставившего на берегу автомобиль, оштрафуют на сумму от 3500 до 4000 рублей по ст. 8.42 КоАП за «использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной или иной деятельности».

Эта санкция не была ужесточена в этом году, но применять ее стали намного чаще.

Как избежать. Если вы знаете, что дорог с твердым покрытием у водоема нет, проверьте, не является ли выбранный вами участок водоохранной зоной. Сделать это можно на сайте с публичной кадастровой картой.

Нарушение 5. Свернул в заказник

Несанкционированный въезд частного автомобиля на территорию заповедника или заказника, национального или природного парка закон рассматривает как нарушение установленного режима использования окружающей среды и природных ресурсов.

Санкция. Статья 8.39 КоАП РФ предусматривает за такое нарушение штраф 3000-4000 рублей. Но это полбеды. Данная статья допускает конфискацию «орудий совершения административного правонарушения».

Предполагает ли это возможность эвакуировать авто? По словам юристов, попытки (хоть и малочисленные) бывают. А вот конфискация любого имущества может быть произведена только по решению суда.

Как избежать. Правила посещения природных парков различаются. Прежде чем отправиться туда на прогулку, ознакомьтесь с ними на сайте объекта.

7 самых частых нарушений весной 2023: не попадитесь!

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube .

Фото: depositphotos.com