Работодатель охотится за студентами: автопроизводитель запускает кастинг в автосервис на всероссийском чемпионате

«Лада-Имидж» поможет молодым специалистам стать лучшими в автобизнесе

В 2026 году «Лада-Имидж» берет на себя новую важную миссию – помочь талантливым студентам колледжей сделать уверенный первый шаг к успешной карьере в автосервисе.

Компания присоединилась к итоговому этапу всероссийского чемпионата «Профессионалы» в качестве индустриального партнера по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Для молодых участников со всей страны это соревнование становится трамплином в профессию: здесь можно не только показать свое мастерство, но и получить реальное предложение о работе.

«Лада-Имидж» планирует провести для конкурсантов профориентационную встречу, где отберет самых перспективных кандидатов на стажировку. Лучшие из лучших смогут начать карьеру в сети Lecar Service и дилерских центрах Lada, Renault и Nissan. Более того, компания предоставит всем участникам доступ к своей экосистеме дистанционного обучения, где есть образовательные курсы, консультации экспертов и инструменты для профессионального роста.

Как подчеркнул Александр Кадухин, директор по развитию бизнеса «Лада-Имидж», для компании это не просто спонсорство, а продуманная стратегия по формированию кадрового резерва.

Сами конкурсные задания чемпионата составлены по реальным требованиям отрасли, а их выполнение оценивают эксперты компании.

«Лада-Имидж» — дочернее предприятие АВТОВАЗа, которое отвечает за послепродажное обслуживание и является официальным дистрибьютором запасных частей и аксессуаров для автомобилей Lada.