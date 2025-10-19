Как британцы скопировали (или нет) наш автомобиль

Эксперт Канунников объяснил, почему так похожи ГАЗ Победа и Standard Vanguard

История схожести форм нашего ГАЗ-М20 и британского Standard Vanguard давно будоражит умы профессиональных исследователей и любителей сенсаций. Но все куда запутанней и интересней, чем кажется на первый взгляд.

Даты появления ГАЗ-М20 и Standard Vanguard

Рекомендуем Куда сходить с детьми в Москве

Первый прототип ГАЗ-М20 выпустили на испытания 6 ноября 1944 года. А уже через полгода, 19 июня 1945-го, автомобиль показали руководству страны в Кремле. Через год (в июне 1946-го) начали серийное производство.

Выражаясь современным языком, Победа стала сенсационной машиной, поскольку почти ничего не унаследовала от довоенных автомобилей. В Западной Европе, да и в Америке послевоенное производство начали с довоенных моделей, часто еще и с упрощенным декором. Исключение, помимо Победы, – Volvo 444, созданный в нейтральной Швеции.

Но следующий этап биографии ГАЗ-М20 был совсем не праздничным. Изготовив всего чуть больше пяти тысяч автомобилей, в октябре 1946 года производство свернули из-за ряда недостатков машины. Конструкцию доработали, а выпуск возобновили лишь к концу 1948 года.

ГАЗ-М20 условного второго поколения – выпуска после 1948 года.

В феврале того же 1948 года на автосалоне в Брюсселе представили Standard Vanguard – совершенно новую британскую модель, которая произвела на специалистов и покупателей большое впечатление.

Кстати, в 1948 году эту машину продавали только за рубежом: стране после войны очень нужна была валюта. Покупать Vanguard британцы смогли только с 1949 года.

Standard Vanguard выпускали с 1948 года.

Сходство ГАЗ-М20 и Standard Vanguard

Кузов Победы, который позднее стали называть фастбек, был в тренде уже на рубеже конца 1930-х – начала 1940-х годов.

Одним из первых советских историков, подчеркнувших еще в 1950-х годах сходство форм Победы и Standard Vanguard, был талантливый автомобильный художник, инженер и прекрасный популяризатор техники Юрий Долматовский. Он же впервые написал, что кузов Победы – революционный: первая бескрылая конструкция.

У ГАЗ-М20, действительно, не было отдельных, выступающих за общие габариты кузова крыльев, в том виде, в котором они существовали у большинства моделей 1930-х годов. Но первой подобной машиной Победа не была.

В 1946 году известный автомобильный художник Владимир Арямов воспроизвел эскиз перспективного автомобиля ГАЗ-11-80 от 1940 года. В обтекаемых формах машины читались черты не только будущей Победы, но и прототипа Skoda 935 1935 года, а также серийной Tatra 87 1938 года.

Чехословацкая заднемоторная Tatra 87.

Обе чехословацкие машины были, правда, заднемоторными. Но их кузова, особенно решением задней части, без выступающих крыльев и с плавным скатом задка, – явные предшественники советского автомобиля, изображенного на эскизе 1940 года, да и серийной Победы.

Эскиз перспективного ГАЗ-11-80, каким его видели в 1940 году.

К слову, о Татре советская пресса в 1930-х годах писала неоднократно. А прототип Skoda 935 выставляли на автосалоне в Праге. Очень вероятно, что его фото советские художники видели в каком-нибудь зарубежном журнале.

Прототип Skoda 935, 1935 г.

Покатый скос задка и капот, сужающийся к решетке радиатора и открывающийся назад, как у Победы (такие капоты принято было называть «аллигаторного типа»), характерны для американских машин начала 1940-х годов. В частности, для Nash Ambassador 1942 модельного года, представленного осенью 1941-го, а также для Opel Kapitan 1938 года. Кстати, Opel советской машине совсем не чужой: от него у ГАЗ-М20 – конструкция кузова и передняя подвеска.

Немецкий Opel Kapitan, 1938 г.

Но вся это «похожесть» автомобилей разных фирм и стран вовсе не криминальная. Стилистические идеи, как и инженерные, всегда носились в воздухе. Поэтому автомобили одной эпохи в той или иной мере походили друг на друга. Хотя стилисты, конечно, всегда внимательно смотрели (да и смотрят сейчас) на работы конкурентов.

Nash Ambassador 1942 модельного года.

Кстати, капот, крышка багажника, задняя часть крыши Победы близки и к стилистике американского Plymouth 1942 года, который сыграл очень важную роль в истории Standard Vanguard.

Рассказ дизайнера Standard Vanguard

Автор дизайна Standard Vanguard Уолтер Белгров рассказывал, что на стилистику новой модели его вдохновил именно американский Plymouth 1942 модельного года, который он внимательно осматривал возле посольства США в Лондоне.

Сохранился даже рисунок Белгрова, на котором он запечатлел заинтересовавший его автомобиль. Особое внимание дизайнер обратил как раз на крышу, капот и крышку багажника Плимута. Хотя в целом Standard не очень похож на Plymouth .

Plymouth Master 1942 модельного года.

Зато на первый взгляд очень похожи Победа и Vanguard. Но пропорции советского четырехоконного и британского шестиоконного кузовов совсем иные. ГАЗ-М20 длиннее и ниже, чем Standard. Длина советской машины – 4665 мм, британской – 4216 мм. Колесные базы, соответственно, – 2700 мм и 2388 мм. Боковины автомобилей, действительно, однотипные. Как и линии крыш, капоты и багажники, которые при этом напоминают те, что уже делали на моделях иных фирм. А «лицо» британской машины заметно отличают характерные «усы», обозначающие разъем кузовных деталей.

Рисунок Уолтера Белгрова, осмотревшего и изучившего американский Plymouth.

Наконец, конструктивно Победа и Standard принципиально отличаются. Кузов ГАЗ-М20 – несущий, близкой к Опелю конструкции. Британский автомобиль – рамный. И в этом смысле он, кстати, отстал от советского.

Британский автомобиль, в отличие от Победы, был рамным.

ГАЗ-М20, Standard Vanguard и шпионаж

Интересно, видел ли Уолтер Белгров Победу до 1947 года, когда Standard Vanguard уже был готов? А если видел, то где? На международных выставках советские машины в те годы не экспонировали, об экспорте пока не было и речи. Поэтому и публикации фотографий советской новинки в западных журналах тоже маловероятны.

Конечно, иностранцы могли увидеть Победу на советских улицах и даже в кино. Ранняя еще не серийная Победа появлялась в фильме Григория Александрова «Весна» 1947 года.

Можно предположить, что кто-то из иностранцев сфотографировал или зарисовал встреченную на улице в Москве еще очень редкую Победу и отправил «шпионские» материалы в Британию дизайнерам, работающим над Standard Vanguard. Увлекательная, конечно, история, но довольно фантастическая и не имеющая ни одного, даже косвенного подтверждения.

Куда вероятней, что стилисты, как и всегда бывало, «дышали одним воздухом», чутко улавливали тенденции передового дизайна и использовали элементы уже существующих опытных и серийных машин конкурентов. Поэтому советские и британские специалисты пришли в этом случае к очень похожим формам. Звучит, конечно, не сенсационно, а прозаично. Но в жизни так бывает.

Сделано в Советской Эстонии: опубликованы история и фото редчайшего советского грузовика ЭТ‑600.