Материалы по темеГАЗ-М20: день «Победы»
Одним из первых в мире автомобилей с кузовом понтонного типа стала наша Победа. В данном случае термин «понтонный» не имеет никакого отношения к быстронаводимым переправам.
В таких кузовах впервые обошлись без явно выраженных подножек и выделяющихся крыльев. Арки передних колес влились в моторный отсек, получилась общая верхняя линия крыльев. Отсутствие подножек никак не сказалось на удобстве посадки и высадки, поскольку безрамная машина стала ниже предшественниц.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что на ГАЗе еще в 1958-м собирались запустить в серию автомобиль без педали сцепления?
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
Фото: из архива автора
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