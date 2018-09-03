Самое передовое решение инженеров Победы ГАЗ-М20

Несущий кузов появился впервые в СССР на Победе в 1946 году.

Материалы по теме
ГАЗ-М20: день «Победы»

Одним из первых в мире автомобилей с кузовом понтонного типа стала наша Победа. В данном случае термин «понтонный» не имеет никакого отношения к быстронаводимым переправам.

В таких кузовах впервые обошлись без явно выраженных подножек и выделяющихся крыльев. Арки передних колес влились в моторный отсек, получилась общая верхняя линия крыльев. Отсутствие подножек никак не сказалось на удобстве посадки и высадки, поскольку безрамная машина стала ниже предшественниц.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что на ГАЗе еще в 1958-м собирались запустить в серию автомобиль без педали сцепления?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Фото: из архива автора

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (3)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые