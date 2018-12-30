ИНВАЛИДКА С АВТОМАТОМ
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Это машина с закрытым цельнометаллическим кузовом и двухцилиндровым мотором, который установили сзади. Подвеска — независимая, торсионная. Изюминка конструкции — гидротрансформатор, позаимствованный у серийной Волги ГАЗ‑21. Он позволял инвалидам обходиться без сцепления!
В 1958 году заводчане выпустили две новенькие машины, которые тестировали инвалиды. Однако наверху решили ограничиться возможностями Серпуховского мотоциклетного завода, готового производить лишь неказистые автомобильчики С‑3А с брезентовым верхом и мотоциклетным мотором.
- Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему не пошел в серию первый в мире автомобиль с турбореактивным двигателем, какое альтернативное топливо для общественного транспорта потеряло актуальность, что такое советский тюнинг?..
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