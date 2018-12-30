Первый тест нового Ford Focus: хорошо сидим!

Форд подмигнул нам из-за границы новым Фокусом — уже готовятся к продаже хэтчбек и универсал, скоро обещают и седан. С четвертым поколением популярной у нас модели, построенной на новой платформе C2, я познакомился на тестах европейского конкурса Autobest, где от «За рулем» представляю Россию.