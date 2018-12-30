ГАЗ без педали сцепления — неизвестная модель советского автопрома

В 1958-м на Горьковском заводе создали два прототипа микроавтомобиля с гидротрансформатором от серийной Волги ГАЗ‑21. Агрегат позволял обойтись без педали или рычага сцепления и резко сократить число переключений.

ИНВАЛИДКА С АВТОМАТОМ

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В 1955 году конструкторы Горьковского автозавода получили директиву сверху: создать транспортное средство (микроавтомобиль) для инвалидов. Заводчане понимали, что до серийного производства дело всё равно не дойдет — потребуются большие капиталовложения. Но именно это обстоятельство дало свободу конструкторской мысли: вместо убогой мотоколяски газовцы создали необычный ГАЗ-М18.

Это машина с закрытым цельнометаллическим кузовом и двухцилиндровым мотором, который установили сзади. Подвеска — независимая, торсионная. Изюминка конструкции — гидротрансформатор, позаимствованный у серийной Волги ГАЗ‑21. Он позволял инвалидам обходиться без сцепления!

В 1958 году заводчане выпустили две новенькие машины, которые тестировали инвалиды. Однако наверху решили ограничиться возможностями Серпуховского мотоциклетного завода, готового производить лишь неказистые автомобильчики С‑3А с брезентовым верхом и мотоциклетным мотором.

  • Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему не пошел в серию первый в мире автомобиль с турбореактивным двигателем, какое альтернативное топливо для общественного транспорта потеряло актуальность, что такое советский тюнинг?..

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Фото: из архива автора

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