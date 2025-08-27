Рейтинг самых наглых копирований автодизайна — от общих идей до клонов
Китайцы считались самыми отчаянными автоплагиаторами. Хотя и не все: самые цивилизованные марки Поднебесной давно сотрудничают с европейскими дизайн-бюро либо берут в штат известных художников, а то и создают собственные студии.
Но почему только китайцы? Точно так же начинали корейцы, да и японцы. Не гнушались плагиата даже самые мощные сегодня бренды.
В СССР автомобильные конструкторы и дизайнеры подробно или в общих чертах копировали наработки западных коллег. Да, ЗАЗ-965 = Fiat 600 и т.д.
Хотя бывало и наоборот, наши идеи несанкционированно утекали за рубеж. Яркий пример – английский Standard Vanguard, точь-в-точь Победа ГАЗ М20. А европейцы «списывали» и друг у друга, и у американцев. Сплошь и рядом. Кто только не повторял изгиб Хофмайстера, не пытался копировать Поля Брака…
Предлагаем вам рейтинг из 22 самых очевидных примеров плагиата – от копирования элементов внешности до взаимозаменяемости деталей кузова.
