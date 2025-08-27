#
Рейтинг самых наглых копирований автодизайна — от общих идей до клонов

В нашем рейтинге – самые яркие примеры удивительных «совпадений» из мира автомобильного дизайна.

Китайцы считались самыми отчаянными автоплагиаторами. Хотя и не все: самые цивилизованные марки Поднебесной давно сотрудничают с европейскими дизайн-бюро либо берут в штат известных художников, а то и создают собственные студии.

Но почему только китайцы? Точно так же начинали корейцы, да и японцы. Не гнушались плагиата даже самые мощные сегодня бренды.

В СССР автомобильные конструкторы и дизайнеры подробно или в общих чертах копировали наработки западных коллег. Да, ЗАЗ-965 = Fiat 600 и т.д.

Хотя бывало и наоборот, наши идеи несанкционированно утекали за рубеж. Яркий пример – английский Standard Vanguard, точь-в-точь Победа ГАЗ М20. А европейцы «списывали» и друг у друга, и у американцев. Сплошь и рядом. Кто только не повторял изгиб Хофмайстера, не пытался копировать Поля Брака…

Предлагаем вам рейтинг из 22 самых очевидных примеров плагиата – от копирования элементов внешности до взаимозаменяемости деталей кузова.

22-е место. ЗИЛ-111 и ГАЗ-13 Чайка конца 1950-х годов и Packard Patrician и Packard Caribbean 1955-1956 годов. Но советские машины не были точными копиями американских, хотя сильно напоминали их.
21-е место. Jeep Wrangler и BAIC BJ40. Внешний дизайн отличается, но суть полностью идентична — решения скопированы в полной мере.
20-е место. Changan Alsvin V7, продемонстрированный на Московском автосалоне в 2016 году, оказался подозрительно похож на Lada Vesta, особенно сзади.
19-е место. Ford Mondeo, он же американский Fusion, получил в 2012 году решетку радиатора а-ля Aston Martin. Разумеется, фордовцы имели на это право, так как на тот момент они владели знаменитой британской маркой.
18-е место. Ford Explorer похож на Range Rover, что лучше всего видно по скошенному заднему свесу, характерным задним фонарям, зачерненным стойкам кузова и хромированной планке на крышке багажника. Но Форд тогда владел британской компанией.
17-е место. Mitsuoka Viewt, сделанная на базе Nissan March/Micra, похожа на благородного «англичанина» Jaguar Mark 2 1963 года. Конечно, свой поступок японцы объяснили желанием отметить 30-летие модели, выразить свое уважение. Поэтому данный случай не попал в топ нашего рейтинга.
16-е место. ЗАЗ-966, производившийся с 1967 по 1972 годы, очень напоминал немецкий NSU Prinz 4, который появился в 1961 году. Но шасси этих машин сильно отличались, из-за чего мы присудили этому случаю только 16-е место.
15-е место. Эмблема BYD (кстати, это сокращение от английской фразы Build Your Dreams, воплоти свои мечты) – это «творчески переосмысленный» знаменитый на весь мир «пропеллер» марки BMW.
14-е место. Китайский Hawtai Boliger B35 очень похож на Porsche Cayenne первого поколения – из-за весьма характерных форм кузова, но переднюю часть автомобиля копировать не стали.
13-е место. Французы из Renault заимствовали идеи у наших — белорусов с МАЗа, создавших к 1988 году прототип модульного магистрального автопоезда МАЗ-2000 «Перестройка».
12-е место. Китайский Landwind X7 появился в 2014 году и был почти неотличим от Range Rover Evoque. Дело в том, что премьера Range Rover Evoque состоялась до того, как его внешность запатентовали в КНР.
11-е место. Интересная последовательность... Lada XRAY с иксообразным рисунком передней части появился в 2012 году. В 2015 году дизайн скопировала Mitsubishi, а в 2017 году – Changan CS35.
10-е место. Скандальный Shuanghuan SCEO, выпускаемый с 2006 года на базе Isuzu, копирующий спереди Toyota Land Cruiser Prado, а сзади – BMW X5 первого поколения.
9-е место. Lada C 2007 года, созданный совместно с канадцами из Magna International: решетка радиатора от Audi, а сзади концепт очень похож на Volvo SCC 2001 года.
8-е место. BAIC, он же BAW BJ80. Прообраз угадывается сразу. Конечно, это Mercedes-Benz G-класса, знаменитый Гелендваген. И было бы даже удивительно, если бы китайцы его не скопировали.
7-е место. В конце 1980-х годов А. Беляков представил дизайн новой Нивы, а в 1998 году дебютировала Honda HR-V. В 1997 году появился Subaru Forester с беляковской задней частью.
6-е место. Чем вдохновлялись авторы Geely GE 2009 года? Автомобилем Rolls-Royce Phantom. Но, вероятно, настоящей машины у китайцев тогда не было, и они вынуждены были ориентироваться на плохие фотографии.
5-е место. Lincoln Continental десятого поколения, впервые показанный в Нью-Йорке весной 2015 года, – сборник цитат. Перед – от Ягуара, зад – от Audi Prologue 2014 года, а в профиль – Bentley Сontinental Flying Spur.
4-е место. BYD S8 2006 года. Не нужно долго всматриваться, чтобы увидеть сходство передней части с Mercedes-Benz CLK 2002 года. А сзади – ну точно Renault Megane CC.
3-е место. ВАЗ-2151 2002 года похож на Ford Fusion. Но работа над этими двумя автомобилями шла параллельно. И очень сложно сказать, кто у кого подсматривал.
2-е место. Прототип ВАЗ 2Э1101 1973 года (предшественник Нивы) и Honda, появившаяся в 1967 году.
1-е место. Копия Daewoo Matiz – Chery QQ. Внешне кузов скопирован настолько точно, что некоторые элементы (двери, капот) от прообраза подходили к копии и наоборот. Поэтому автомобиль становится лидером нашего рейтинга.
