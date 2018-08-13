Россия 2077: летающие Жигули и ходячая «буханка»

Как будут выглядеть наши города через 59 лет? Российский художник Евгений Зубков пофантазировал на эту тему и уделил немало внимания автомобилям.

Галерея фантазийных картинок в стиле киберпанк художника Евгения Зубкова из Ростова-на-Дону всего за пару дней стала настоящим хитом в рунете. Россия будущего предстает на них в сильно модифицированном, но при этом абсолютно узнаваемом виде. Если верить прогнозам Евгения, социально-политический строй в России в 2077 году будет таким же, как сегодня. Разумеется, станет больше роботов и гаджетов, но многое останется прежним, в том числе депрессивного вида спальные районы, привычки людей и автомобили — советская классика.

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Иллюстрации: Евгений Зубков