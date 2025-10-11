Сделано в Советской Эстонии: уникальные грузовики 1960-х
О том, какие автомобили делали неавтомобильные предприятия Советского Союза в середине прошлого века, читайте тут.
Кооперативный грузовик ЭТ
В историю этот необычный грузовик вошел под именем ЭТ. Сделало его предприятие ЭРСПО (по-эстонски – не лучше: ETKVL).
За причудливой аббревиатурой скрывался Эстонский республиканский союз потребительских обществ, объединяющий предприятия и кооперативы, заготавливающие, перерабатывающие и продающие сельхозпродукцию.
Никакого отношения к автопрому союз не имел, если не считать производственно-технический отдел его автобазы, который занимался доработкой и ремонтом грузовиков.
Нехитрые подсчеты доказали: перевозить 200 кг огурцов или десяток бидонов молока на ГАЗ‑51 и даже на грузовом УАЗе невыгодно. Единственный в СССР маленький фургон Москвич‑430 дорог и дефицитен. И руководитель производственно-технического отдела автобазы Роман Бертелев задумал создать машину, грузоподъемность которой была бы близка к снаряженной массе.
Грузовичок ЭТ‑500, построенный в 1965 году, перевозил 500 кг при массе 750 кг. Машина длиной 3600 мм имела колесную базу всего 2000 мм. Бескапотную кабину массой лишь 40 кг соорудили из стеклопластика, раму – из прочных стальных профилей. Для удобства обслуживания кабина – стоило отвернуть два болта – откидывалась вперед.
Двигатель от мотоцикла К‑750 развивал 26 л. с., что позволяло достичь скорости 65 км/ч. Но главное: ЭТ‑500 стал первым в СССР переднеприводным автомобилем!
Грузовик ЭТ‑600 — первый советский автомобиль с передним приводом
После испытаний сделали доработанный вариант ЭТ‑600. Грузоподъемность подняли до 600 кг, а вместо мотоциклетного мотора поставили агрегат от ЗАЗ‑965 мощностью 27 л. с.
Эстонцы подошли к делу серьезно. Грузовички съездили в испытательный пробег в Крым, их показали в НАМИ. Республиканская власть благословила умельцев на партию машин. На всесоюзный масштаб замахиваться не собирались. Планировали делать 20–25 машин в год только для собственных нужд.
Однако, посчитав, что каждый грузовик обошелся в 2000 рублей, из которых всего 300 ушло на зарплату, а 400 стоил силовой агрегат Запорожца, создатели машины уточняли в прессе: при крупносерийном производстве цена упадет до 1300 рублей.
Но это были теоретические выкладки. Сделав до 1969 года 35 машин, проект закрыли. Комплектующих не хватало и самим крупным заводам, не говоря о поставках запчастей в торговую сеть. Ни одно предприятие не горело желанием снабжать агрегатами и узлами некие мелкие, да еще и непрофильные заводики. Никакой совнархоз помочь здесь не мог.
Мечта о большом туризме
Серийные автомобили класса GT в СССР были, конечно, немыслимы. Но любители прекрасного, как могли, пытались восполнить этот недостаток.
О других автомобилях, которые выпускали не на автозаводах, а на сторонних предприятиях, мы еще расскажем — заходите почаще!
- «За рулем» можно читать и в MAX