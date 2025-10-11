#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Сделано в Советской Эстонии: уникальные грузовики 1960-х

Опубликованы история и фото редчайшего советского грузовика ЭТ‑600

О том, какие автомобили делали неавтомобильные предприятия Советского Союза в середине прошлого века, читайте тут.

Куда сходить с детьми в Москве

Кооперативный грузовик ЭТ

В историю этот необычный грузовик вошел под именем ЭТ. Сделало его предприятие ЭРСПО (по-эстонски – не лучше: ETKVL).

За причудливой аббревиатурой скрывался Эстонский республиканский союз потребительских обществ, объединяющий предприятия и кооперативы, заготавливающие, перерабатывающие и продающие сельхозпродукцию.

Никакого отношения к автопрому союз не имел, если не считать производственно-технический отдел его автобазы, который занимался доработкой и ремонтом грузовиков.

Нехитрые подсчеты доказали: перевозить 200 кг огурцов или десяток бидонов молока на ГАЗ‑51 и даже на грузовом УАЗе невыгодно. Единственный в СССР маленький фургон Москвич‑430 дорог и дефицитен. И руководитель производственно-технического отдела автобазы Роман Бертелев задумал создать машину, грузоподъемность которой была бы близка к снаряженной массе.

Эстонские ЭТ‑600 выпустили небольшой партией.
Эстонские ЭТ‑600 выпустили небольшой партией.

Чиж и компания: редчайшие автомобили СССР времен совнархозов

Грузовичок ЭТ‑500, построенный в 1965 году, перевозил 500 кг при массе 750 кг. Машина длиной 3600 мм имела колесную базу всего 2000 мм. Бескапотную кабину массой лишь 40 кг соорудили из стеклопластика, раму – из прочных стальных профилей. Для удобства обслуживания кабина – стоило отвернуть два болта – откидывалась вперед.

Двигатель от мотоцикла К‑750 развивал 26 л. с., что позволяло достичь скорости 65 км/ч. Но главное: ЭТ‑500 стал первым в СССР переднеприводным автомобилем!

Переднеприводный грузовик ЭТ‑600.
Переднеприводный грузовик ЭТ‑600.
Грузовик ЭТ‑600 — первый советский автомобиль с передним приводом

После испытаний сделали доработанный вариант ЭТ‑600. Грузоподъемность подняли до 600 кг, а вместо мотоциклетного мотора поставили агрегат от ЗАЗ‑965 мощностью 27 л. с.

Особенность ЭТ‑600 – откидывающаяся кабина.
Особенность ЭТ‑600 – откидывающаяся кабина.

Эстонцы подошли к делу серьезно. Грузовички съездили в испытательный пробег в Крым, их показали в НАМИ. Республиканская власть благословила умельцев на партию машин. На всесоюзный масштаб замахиваться не собирались. Планировали делать 20–25 машин в год только для собственных нужд.

Однако, посчитав, что каждый грузовик обошелся в 2000 рублей, из которых всего 300 ушло на зарплату, а 400 стоил силовой агрегат Запорожца, создатели машины уточняли в прессе: при крупносерийном производстве цена упадет до 1300 рублей.

Но это были теоретические выкладки. Сделав до 1969 года 35 машин, проект закрыли. Комплектующих не хватало и самим крупным заводам, не говоря о поставках запчастей в торговую сеть. Ни одно предприятие не горело желанием снабжать агрегатами и узлами некие мелкие, да еще и непрофильные заводики. Никакой совнархоз помочь здесь не мог.

Мечта о большом туризме

Серийные автомобили класса GT в СССР были, конечно, немыслимы. Но любители прекрасного, как могли, пытались восполнить этот недостаток.

Автомобиль Заря на узлах ГАЗ‑21 сделали в Северодонецке, по разным сведениям, в двух-четырех экземплярах.
Автомобиль Заря на узлах ГАЗ‑21 сделали в Северодонецке, по разным сведениям, в двух-четырех экземплярах.
В 1963–1969 годах в НАМИ построили не менее шести заднемоторных купе КД с агрегатами Запорожца (иное название – Спорт‑900). Дизайн разработал художник Эдуард Молчанов.
В 1963–1969 годах в НАМИ построили не менее шести заднемоторных купе КД с агрегатами Запорожца (иное название – Спорт‑900). Дизайн разработал художник Эдуард Молчанов.
Конструктивный аналог КД – заднемоторный, четырехместный Гепард. В 1966–1968 годах в Ярославле изготовили несколько таких машин.
Конструктивный аналог КД – заднемоторный, четырехместный Гепард. В 1966–1968 годах в Ярославле изготовили несколько таких машин.

О других автомобилях, которые выпускали не на автозаводах, а на сторонних предприятиях, мы еще расскажем — заходите почаще!

Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
11.10.2025 
Фото:из архива «За рулем»
