Сделано в Советской Эстонии: уникальные грузовики 1960-х

Опубликованы история и фото редчайшего советского грузовика ЭТ‑600

О том, какие автомобили делали неавтомобильные предприятия Советского Союза в середине прошлого века, читайте тут.

Рекомендуем Куда сходить с детьми в Москве

Кооперативный грузовик ЭТ

В историю этот необычный грузовик вошел под именем ЭТ. Сделало его предприятие ЭРСПО (по-эстонски – не лучше: ETKVL).

За причудливой аббревиатурой скрывался Эстонский республиканский союз потребительских обществ, объединяющий предприятия и кооперативы, заготавливающие, перерабатывающие и продающие сельхозпродукцию.

Никакого отношения к автопрому союз не имел, если не считать производственно-технический отдел его автобазы, который занимался доработкой и ремонтом грузовиков.

Нехитрые подсчеты доказали: перевозить 200 кг огурцов или десяток бидонов молока на ГАЗ‑51 и даже на грузовом УАЗе невыгодно. Единственный в СССР маленький фургон Москвич‑430 дорог и дефицитен. И руководитель производственно-технического отдела автобазы Роман Бертелев задумал создать машину, грузоподъемность которой была бы близка к снаряженной массе.

Эстонские ЭТ‑600 выпустили небольшой партией.

Грузовичок ЭТ‑500, построенный в 1965 году, перевозил 500 кг при массе 750 кг. Машина длиной 3600 мм имела колесную базу всего 2000 мм. Бескапотную кабину массой лишь 40 кг соорудили из стеклопластика, раму – из прочных стальных профилей. Для удобства обслуживания кабина – стоило отвернуть два болта – откидывалась вперед.

Двигатель от мотоцикла К‑750 развивал 26 л. с., что позволяло достичь скорости 65 км/ч. Но главное: ЭТ‑500 стал первым в СССР переднеприводным автомобилем!

Переднеприводный грузовик ЭТ‑600.

Грузовик ЭТ‑600 — первый советский автомобиль с передним приводом

После испытаний сделали доработанный вариант ЭТ‑600. Грузоподъемность подняли до 600 кг, а вместо мотоциклетного мотора поставили агрегат от ЗАЗ‑965 мощностью 27 л. с.

Особенность ЭТ‑600 – откидывающаяся кабина.

Эстонцы подошли к делу серьезно. Грузовички съездили в испытательный пробег в Крым, их показали в НАМИ. Республиканская власть благословила умельцев на партию машин. На всесоюзный масштаб замахиваться не собирались. Планировали делать 20–25 машин в год только для собственных нужд.

Однако, посчитав, что каждый грузовик обошелся в 2000 рублей, из которых всего 300 ушло на зарплату, а 400 стоил силовой агрегат Запорожца, создатели машины уточняли в прессе: при крупносерийном производстве цена упадет до 1300 рублей.

Но это были теоретические выкладки. Сделав до 1969 года 35 машин, проект закрыли. Комплектующих не хватало и самим крупным заводам, не говоря о поставках запчастей в торговую сеть. Ни одно предприятие не горело желанием снабжать агрегатами и узлами некие мелкие, да еще и непрофильные заводики. Никакой совнархоз помочь здесь не мог.

Мечта о большом туризме

Серийные автомобили класса GT в СССР были, конечно, немыслимы. Но любители прекрасного, как могли, пытались восполнить этот недостаток.

Автомобиль Заря на узлах ГАЗ‑21 сделали в Северодонецке, по разным сведениям, в двух-четырех экземплярах.

В 1963–1969 годах в НАМИ построили не менее шести заднемоторных купе КД с агрегатами Запорожца (иное название – Спорт‑900). Дизайн разработал художник Эдуард Молчанов.

Конструктивный аналог КД – заднемоторный, четырехместный Гепард. В 1966–1968 годах в Ярославле изготовили несколько таких машин.

О других автомобилях, которые выпускали не на автозаводах, а на сторонних предприятиях, мы еще расскажем — заходите почаще!