12 Запорожцев, о которых было решено забыть

Опубликованы архивные фото прототипов ЗАЗ, не пошедших в серию

За тридцатилетнюю советскую историю Запорожский автозавод, бывший «Коммунар», создал совсем немного моделей.

По сути, серийными были лишь три кузова: для ЗАЗ-965, ЗАЗ-966/968 и ЗАЗ-1102.

Последний, строго говоря, Запорожцем уже не был, а именовался Таврией.

Но даже в «закромах» этого не самого большого в СССР завода водились редкие, малоизвестные и интересные машины…

ЗАЗ-966: чем радовал и злил владельцев «ушастый».