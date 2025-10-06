#
12 Запорожцев, о которых было решено забыть

Опубликованы архивные фото прототипов ЗАЗ, не пошедших в серию

За тридцатилетнюю советскую историю Запорожский автозавод, бывший «Коммунар», создал совсем немного моделей.

По сути, серийными были лишь три кузова: для ЗАЗ-965, ЗАЗ-966/968 и ЗАЗ-1102.

Последний, строго говоря, Запорожцем уже не был, а именовался Таврией.

Но даже в «закромах» этого не самого большого в СССР завода водились редкие, малоизвестные и интересные машины…

Сразу после пуска производства ЗАЗ-965 в Запорожье стали готовить почтовый фургон на его основе. Серийным он не стал, как и этот пикап. Его, правда, к выпуску и не планировали. Такие машины использовали в качестве внутризаводского транспорта для перевозки небольших грузов. Обычно заводы логично старались применять для этого свои машины. ЗАЗ – не исключение.
Знаменитый «горбатый» — ЗАЗ-965 мог стать и таким. В поисках стиля создали образец с фальшрешеткой радиатора. Серийная машина получилась, по-моему, гармоничней. Но в следующей модели ложная решетка Запорожец все же настигла.
Это тоже Запорожец – ЗАЗ-970. Попытка спроектировать столь нужный стране малотоннажный грузовичок вылилась в 1961 году в машинку с мотором под бортовой платформой. Этот проект получил развитие…
Следующий ЗАЗ-970 1962-1963 гг. представлял собой семейство симпатичных машинок вагонной компоновки: пикап, фургон и минивэн со съемными сиденьями. По концепции автомобили напоминали немецкий Volkswagen Transporter. Только там полезного объема было больше, поскольку мотор стоял оппозитный, а не V-образный, как у Запорожца. В прессе объявили, что машины грузоподъемностью 400 кг совсем скоро встанут на конвейер. Но этого, конечно, не случилось.
В семействе грузопассажирских машин предусматривали и полноприводные ЗАЗ-971. В том числе версию 971Д в армейском или сельскохозяйственном исполнении — с упрощенным кузовом и брезентовой крышей. Серийной она тоже не стала, но полноприводную модель на ЗАЗе все же довели до производства.
У истоков компактного внедорожника стоял институт НАМИ, потом к нему подключился ЗАЗ. В результате появился ЗАЗ-969 с простым кузовом, полным приводом, колесными редукторами и максимальной унификацией с перспективной моделью ЗАЗ-966. Машина в измененном по сравнению с прототипом виде встала на конвейере в Луцке.
В процессе доводки ЗАЗ-966 существовали несколько вариантов дизайна. В том числе этот – второй, больше остальных вызывающий ассоциации с американским заднемоторным Chevrolet Corvair.
Переднеприводный Запорожец? Строго говоря, от Запорожца у НАМИ-0107 лишь переделанный кузов. Двигатель от Москвича-408 стоял поперечно (!), передняя подвеска – McPherson, задняя – пружинная зависимая. На испытания машина вышла в 1966-м. Был и более поздний вариант – тоже с запорожским кузовом и его же мотором, форсированным до 36 л.с.
Запорожский завод начал-таки делать товарные пикапы, но уже в тяжелые времена – в начале 1990-х. ЗАЗ-968МП вырос из внутризаводского автомобиля и в 1990-1992 гг. продавался всем желающим, коих оказалось немного. Сделали около 2500 экземпляров.
Переднеприводный ЗАЗ 1970 года – старт долгого и мучительного пути к Таврии. В начале 1970-х проект именовали «Перспектива». Предполагали двигатели рабочим объемом 0,9 л и 1 л, мощностью 40 и 44 л.с., и 5-ступенчатую коробку передач.
Первый хэтчбек (тогда именуемый фастбек) признали некрасивым и в начале 1970-х сделали образец, представляющий собой двухдверный автомобиль по мотивам ВАЗ-2101. В интерьере тоже использовали жигулевские детали. До начала производства Таврии оставалось еще полтора десятилетия…
В 1993 году, во времена судорожных поисков всеми советскими заводами новых путей и модификаций, на ЗАЗе соорудили из Таврии автомобиль с мягкой задней частью крыши. Думали, конечно, в первую очередь об экспорте. Но дальше нескольких образцов дело не пошло.
Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
06.10.2025 
Фото:из архива «За рулем»
