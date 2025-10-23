Эти советские машины угоняли с помощью... сигареты!

«За рулем» рассказал об особенности Жигулей, которая играла на руку угонщикам

Одной из непривычных особенностей первых вазовских автомобилей стали форточки-треугольники, запоры которых держались на стекле с помощью клея.

ВАЗ-2103

Импортное решение, в общем-то, оказалось вполне надежным, однако воришки быстро освоили технологию его нейтрализации. Им помогала… зажженная сигарета, которую подносили к треугольнику снаружи: от нагрева запорное устройство обычно отваливалось.

Многие жигулисты устанавливали тогда дополнительные кустарные запоры. Но начиная с ВАЗ‑2105 форточки-треугольники исчезли с новых моделей как класс. Поэтому и проблема решилась сама собой.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

Почему вместо новой Оки появился FIAT Punto, рассказано здесь.