Такой Оки вы точно не видели: модернизация так и не состоялась

«За рулем» рассказал, почему вместо новой Оки появился FIAT Punto

Улучшить автомобильчик Ока хотелось всем чуть ли не с момента ее появления на свет. Наш журнал сообщал о грядущей новинке ЕлАЗ‑1121: тракторный завод в Елабуге был перепрофилирован под выпуск автомобилей.

Машина должна была получить новый трехцилиндровый мотор мощностью 40 л. с., а ее кузовные панели были спроектированы под вклеенные стекла.

В дальнейших планах виделся пятидверный ЕлАЗ‑1125, разрабатываемый вместе с фиатовцами, – заметим, что в Италии в итоге на свет появилась модель Punto.

А пиком карьеры «елазика» стал лишь показ на юбилейной площадке ВДНХ – в честь 25‑летия ВАЗа. Судьба машины была очевидной: прежней страны больше не было, а в новых условиях она оказалась невостребованной.

ЕлАЗ‑1121

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему сезонные ограничения скорости в СССР вводились летом, а не зимой?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

О необычных и редких модификациях легендарного «Запорожца» рассказано тут.