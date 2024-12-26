#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Перед вами – опытный инспектор ГАИ: хорошо это или плохо
26 декабря
Перед вами – опытный инспектор ГАИ: хорошо это или плохо
«За рулем» объяснил, какую профессиональную...
SWM G03F (Tiger)
26 декабря
В России в 2025 году появятся 2 новинки: кроссовер и внедорожник
SWM анонсировала для России обновленный G01F,...
Сумеречная зона: в темное время суток пешеходы без этого элемента уязвимы на трассе
26 декабря
Сумеречная зона: в темное время суток пешеходы без этого элемента уязвимы на трассе
В ГАИ напомнили пешеходам о необходимости...

Такой Оки вы точно не видели: модернизация так и не состоялась

«За рулем» рассказал, почему вместо новой Оки появился FIAT Punto

Улучшить автомобильчик Ока хотелось всем чуть ли не с момента ее появления на свет. Наш журнал сообщал о грядущей новинке ЕлАЗ1121: тракторный завод в Елабуге был перепрофилирован под выпуск автомобилей.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Машина должна была получить новый трехцилиндровый мотор мощностью 40 л.с., а ее кузовные панели были спроектированы под вклеенные стекла.

Рекомендуем
Последний «безухий» Запорожец — от сарказма до ностальгии

В дальнейших планах виделся пятидверный ЕлАЗ1125, разрабатываемый вместе с фиатовцами, – заметим, что в Италии в итоге на свет появилась модель Punto.

А пиком карьеры «елазика» стал лишь показ на юбилейной площадке ВДНХ – в честь 25летия ВАЗа. Судьба машины была очевидной: прежней страны больше не было, а в новых условиях она оказалась невостребованной.

ЕлАЗ‑1121
ЕлАЗ‑1121

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему сезонные ограничения скорости в СССР вводились летом, а не зимой?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О необычных и редких модификациях легендарного «Запорожца» рассказано тут.
  • «За рулем» можно читать в Viber

Подпишитесь на «За рулем» в

Колодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 20
26.12.2024 
Фото:из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
+1