12 моделей Иж, которые отказались выпускать

Как Ижевский завод пытался стать самостоятельным и не смог

Судьба Ижевского завода была сложной. Тем не менее, в былые времена там тоже пытались делать оригинальные, а иногда и очень интересные автомобили.

Ижевск мог стать автомобильным городом давным-давно, а в начале 1930-х даже конкурировал за звание третьей автомобильной столицы СССР с Горьким.

Через три с половиной десятилетия автозавод в Удмуртии все-таки появился. Но не для производства собственных конструкций, а для выпуска упрощенных Москвичей.

