12 моделей Иж, которые отказались выпускать

Как Ижевский завод пытался стать самостоятельным и не смог

Судьба Ижевского завода была сложной. Тем не менее, в былые времена там тоже пытались делать оригинальные, а иногда и очень интересные автомобили.

Ижевск мог стать автомобильным городом давным-давно, а в начале 1930-х даже конкурировал за звание третьей автомобильной столицы СССР с Горьким.

Через три с половиной десятилетия автозавод в Удмуртии все-таки появился. Но не для производства собственных конструкций, а для выпуска упрощенных Москвичей.

До начала 1930-х автомобили в нашей стране делали лишь в Москве и Ярославле. Третьим мог стать Ижевск. Там на заводе «Ижсталь» собрали несколько прототипов и планировали начать выпуск малолитражки НАТИ-2, разработанной в Москве, с двигателем V4 в 22 л.с. Предполагали производство четырехдверной открытой версии, пикапа и даже родстера с «тещиным местом» в багажнике. Но все средства и силы направили на строительство гиганта в Горьком, а о НАТИ-2 забыли.
Решение о строительстве в Ижевске автозавода для производства автомобилей по чертежам МЗМА приняли в середине 1960-х. Одновременно ИЖНИТИ (Научно-исследовательский технологический институт) построил два прототипа под именем ЗИМА (не то, что вы подумали, а ъ=Завод ижевских малолитражных автомобилей). Машины (двух- и четырехдверную) соорудили на основе кузова Москвича-408 полукустарно без документации. Для производства без штампов глубокой вытяжки панели сделали максимально простыми, при этом не забыв об элементах дизайна в американском стиле. Серийное производство модели ЗИМА не планировали.
Выпускать Москвичи, чуть упрощенные по дизайну по сравнению с московскими, инженерам завода было, конечно, скучно, и они начали экспериментировать. В конце 1970-го создали опытный Иж-5 с непритязательным дизайном, зато – полноприводный, с несущим кузовом, подключаемыми передними колесами и понижающей передачей. Двигатель – 75-сильный Москвич-412. Этот проект имел продолжение…
В 1972-1974 гг. в Ижевске работали над внедорожником Иж-14. Автомобиль имел более симпатичный кузов, все тот же мотор Москвича-412 и оригинальную раздаточную коробку, позволяющую включить передний, задний или полный привод. Увы, соперничать с Нивой Ижу оказалось не под силу. У ВАЗа было куда больше возможностей, а создавать конкурирующие модели в СССР было не принято. Кроме того, Министерству оборонной промышленности, которому подчинялся Ижевский завод, все это и вовсе было ни к чему.
Один из первых хэтчбеков и один из первых переднеприводных автомобилей в СССР – Иж-13 Старт. Машину сделали в 1972 году с максимальной унификацией с Москвичом-412. Никаких ШРУСов в СССР еще не было, привод на колеса – сдвоенными карданами. В 1974-м приняли окончательное решение – подобный автомобиль будет делать АЗЛК, а ИжАвто с трудом разрешили лишь создавать модификации Москвича-412.
Иж-19 1975 года на узлах (теперь бы сказали — на платформе) Москвича-412 — попытка выработки новой стилистики. Попытка, конечно, смелая. Но Ижевск был не тем местом, где нечто подобное можно было довести до серии. А до начала производства Иж-2126 оставалось еще полтора десятилетия.
Еще один романтический проект – багги Иж-Юниор-350 1974 года. В начале 1970-х на Западе подобные машины мелкосерийно делали небольшие фирмы. Советский автомобиль — как писали тогда, для «спортивно-туристических целей», — оснастили мотоциклетным двигателем, установленным сзади. Подвески – независимые торсионные. Вряд ли кто-то думал всерьез о серийном производстве.
Создавая фургон Иж-2715 и тем более пикап на его базе, никто об экспорте особо не думал. Тем не менее экспортные версии делали. А на базе пикапа разработали даже модификацию Иж-2715-013-01 с удлиненным задним свесом и возможностью установки тента. Такие машины выпускали для рынков Латинской Америки и Финляндии. В последней они, кстати, встречаются и сегодня.
В 1980-х мир бредил минивэнами. Свое видение подобного автомобиля появилось в 1991 году и в Ижевске. Семиместный Иж-042 сделали на серийных узлах, но с новым кузовом на пространственной раме с металлическим панелями. Конструкция позволяла варьировать назначение автомобилей и дизайн. Но время для подобных разработок оказалось далеко не лучшим…
В начале 1990-х завод лихорадочно искал пути увеличения спроса. Тогда и сделали оригинальный прототип, приделав к седану кузов экспортного пикапа. Эта работа — скорее жест отчаяния, нежели понимание перспективы.
Это тоже ижевская работа и тоже из тяжелых 1990-х. Иж-039 на шасси УАЗ-3303, разумеется, создавали для перевозки денег – очень популярная в те годы деятельность. Сделали лишь два прототипа.
И в начале 2000-х завод пытался создавать разнообразные модификации Оды (в первой жизни – Орбита), в частности полноприводный пикап с двойной кабиной Иж-27175. Но судьба базовой модели уже была предрешена…
Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 90
24.10.2025 
Фото:из архива «За рулем»
