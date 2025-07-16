Такой Оды вы еще не видели — смелый проект, созданный в НАМИ

Родстер Ода был создан в НАМИ по заказу итальянской фирмы Engines Engineering

Автомобиль Ода образца 1992 года – это родстер, который не имеет никакого отношения к продукции Ижевского автозавода.

По заказу итальянской фирмы Engines Engineering его создали в НАМИ на основе узлов от вазовских машин, хотя кузов был оригинальный, стеклопластиковый. По имеющимся сведениям, масса родстера составляла всего 850 кг, до сотни он разгонялся за 12,7 с, а максимальная скорость составляла 172 км/ч. Идея итальянцев состояла в том, чтобы создать дешевый спорткар для молодежи.

Родстер Ода

Машинка заказчику вроде бы даже понравилась, однако открытию производства помешали отсутствие итальянских денег и, конечно, российский бюрократизм.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

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