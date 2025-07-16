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Такой Оды вы еще не видели — смелый проект, созданный в НАМИ

Родстер Ода был создан в НАМИ по заказу итальянской фирмы Engines Engineering

Автомобиль Ода образца 1992 года – это родстер, который не имеет никакого отношения к продукции Ижевского автозавода.

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По заказу итальянской фирмы Engines Engineering его создали в НАМИ на основе узлов от вазовских машин, хотя кузов был оригинальный, стеклопластиковый. По имеющимся сведениям, масса родстера составляла всего 850 кг, до сотни он разгонялся за 12,7 с, а максимальная скорость составляла 172 км/ч. Идея итальянцев состояла в том, чтобы создать дешевый спорткар для молодежи.

Родстер Ода
Родстер Ода

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ТЕСТ МАСЕЛ

Машинка заказчику вроде бы даже понравилась, однако открытию производства помешали отсутствие итальянских денег и, конечно, российский бюрократизм.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Об истории советского родстера на базе ВАЗ‑2108 под названием Stevens-Lada Cipher рассказано здесь.

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Колодочкин Михаил
Фото:Из архивов
Количество просмотров 4
16.07.2025 
Фото:Из архивов
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