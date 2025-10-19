Этот грузовик в СССР любили особенной любовью

«За рулем» рассказал о советской пищевой цистерне АЦПТ‑3,3

Разливное пиво, которое в СССР продавалось в пивных киосках и которое пили из больших стеклянных кружек, возили в цистернах – как правило, на шасси ГАЗ‑53.

Аббревиатура АЦПТ‑3,3 (53А) – это «автомобильная цистерна пищевая теплоизолированная». Объем цистерны – 3300 литров. Цистерна, имевшая две термоизолированные секции, снаружи была обшита стальным листом.

Потребность в таком транспорте была настолько высокой, что серийное производство вели на двух предприятиях – в Карловке Полтавской области, а позже и в Бийске Алтайского края. Производство АЦПТ‑3,3 продолжалось до начала 90‑х годов.

