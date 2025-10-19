#
Этот грузовик в СССР любили особенной любовью

«За рулем» рассказал о советской пищевой цистерне АЦПТ‑3,3

Разливное пиво, которое в СССР продавалось в пивных киосках и которое пили из больших стеклянных кружек, возили в цистернах – как правило, на шасси ГАЗ53.

Аббревиатура АЦПТ3,3 (53А) – это «автомобильная цистерна пищевая теплоизолированная». Объем цистерны – 3300 литров. Цистерна, имевшая две термоизолированные секции, снаружи была обшита стальным листом.

Потребность в таком транспорте была настолько высокой, что серийное производство вели на двух предприятиях – в Карловке Полтавской области, а позже и в Бийске Алтайского края. Производство АЦПТ3,3 продолжалось до начала 90х годов.

АЦПТ‑3,3 (53А)
АЦПТ‑3,3 (53А)
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О троллейбусе-столовой КТГ-4 рассказано здесь.

Колодочкин Михаил
Фото:из архива автора
19.10.2025 
Фото:из архива автора
