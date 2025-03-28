Настоящий «колхозинг»: так вот ты какой, «газон» в шоферском тюнинге!

Эксперт Канунников изучил ГАЗ‑53 1992 года и его историю, которая началась в 1964-м

Грузовик, с которым мне довелось пообщаться, сошел с конвейера Горьковского автозавода в 1992 году. До окончания производства ГАЗ‑53 оставалось меньше года, а производство этой модели начали за три десятилетия до этого.

Жизнь за тридцать лет сильно изменилась. Измерим легковыми мерками: в год начала производства ГАЗ‑53 стартовал Москвич‑408, а о Жигулях еще и речи не шло. А в начале 90‑х годов привычными стали и ВАЗ‑2108, и Москвич‑2141. А ведь 53‑й за это время почти не изменился. Что ж удивляться шоферскому тюнингу?

Предшественники ГАЗ‑53

А началась эта история еще в 1961 году с модели ГАЗ‑53Ф. К слову, буквы в индексах советских автомобилей часто ставили по принципу, с трудом поддающемуся алфавитной или иной логике. В данном случае «Ф» появилась раньше «А».

ГАЗ‑53 получил большие удобные зеркала.

Так называемый «Знак качества» подразумевал, что изделие сделано на совесть. Увы, реально так было не всегда.

ГАЗ‑53Ф имел уже новую кабину, правда, с иным, чем у более поздних 53‑х, расположением светотехники: фары выше габаритных огней. Но под капотом пока стоял шестицилиндровый мотор довоенной еще конструкции – от ГАЗ‑51. Правда, форсированный до 82 л. с. Кабина, кстати, была очень похожа на ту, что с 1959 года ставили на американские грузовики International, но копией заокеанской все-таки не была.

Версия ГАЗ‑53Ф имела продолжение: ГАЗ‑52 с шестицилиндровым двигателем выпускали вплоть до 1989 года. Но в 1964 году в производство пошел ГАЗ‑53, обновленный и по форме, и по содержанию.

Поздний двигатель V8 развивает 120 л. с.

Двигатель V8 рабочим объемом 4,25 л – вариация на тему мотора ГАЗ‑13, выпуск которого начали в 1959 году, – развивал 115 л. с. при 3300 об/мин.

Грузоподъемность составляла 3000 кг. С 1965 года для ГАЗ‑53А указывали 4000 кг, а с 1983 года, когда начали выпуск модернизированного ГАЗ‑53-12, даже и 4500 кг. Тогда же мотор форсировали до 120 л. с.

Рядом с воздушным фильтром – корпус фильтра системы смазки. Бачок гидравлической тормозной системы.

Двигатель ГАЗ‑53 для шестидесятых годов был очень прогрессивным – алюминиевым! Американские моторы схожей концепции имели чугунные блоки, как и советский ровесник 53‑го – мотор ЗИЛ‑130. Зиловский агрегат развивал 150 л. с., но был на 200 с лишним кг тяжелее. На 1 л. с. у мотора ГАЗ‑53 приходилось 2,2 кг собственной массы, а у 130‑го двигателя – 3,3 кг. Соотношение полной массы машины и мощности у московского и горьковского грузовиков тоже были близки. На 1 л. с. у ЗИЛ‑130 приходилось 64 кг полной массы, а у ГАЗ‑53 – 63,5 кг.

Коробка передач на ГАЗ‑53 – четырехступенчатая, с синхронизаторами на третьей и четвертой скоростях. Важным изменением по сравнению с ГАЗ‑51 стали тормоза. Они остались гидравлическими, но с вакуумным усилителем, а позднее – и с двумя, по одному в каждом контуре.

В системе питания – двухкамерный карбюратор К‑135.

Кабина стала просторнее и удобнее. За счет панорамного стекла в американском стиле и больших зеркал заметно улучшили обзорность.

Передняя подвеска – с телескопическими амортизаторами. А сзади вместо них – дополнительные рессоры, так называемые подрессорники.

В тормозной системе – два гидровакуумных усилителя. Вместо амортизаторов сзади стоят дополнительные рессоры.

Рамы и шасси в СССР всегда делали с запасом. Слышал историю про восемь тонн, перевезенных на ГАЗ‑53. Думаю, это все-таки байка, но то, что машину порой будут грузить по принципу «сколько влезет», ее создатели прекрасно понимали. Да и ездили грузовики нередко там, где моноприводным автомобилям вообще не место. Конструктивный запас обеспечивал долговечность ГАЗ‑53.

Это, правда, не значило, что «пятьдесят третьи» не ломались. Но в умелых и трудолюбивых руках действительно жили десятилетиями.

ГРУЗОВИК-ДОЛГОЖИТЕЛЬ

ГАЗ‑53Ф с шестицилиндровым двигателем выпускали с 1961 года, версию ГАЗ‑53 с мотором V8 мощностью 115 л. с. – с 1964‑го. Непринципиально модернизируя, во множестве модификаций эту модель производили до января 1993 года. Всего изготовили 3 336 286 автомобилей.

ГАЗ‑53Ф.

Как ездили на ГАЗ‑53

Грузовики ГАЗ‑53 много лет были привычным элементом советских пейзажей – и городских, и сельских. На таких машинах учились ездить, работали. На них перевозили вещи на новую квартиру и новую мебель из магазина, доставляли продукты в соседний магазин, вывозили мусор из двора.

Помимо бортовых грузовиков делали шасси для фургонов, спецмашин и, конечно, самосвалов. Такие автомобили на шасси последнего поколения ГАЗ‑53-14 выпускали заводы в Саранске и Фрунзе: ГАЗ-САЗ‑3507 – стандартный самосвал и ГАЗ-САЗ‑3508 с кузовом, оснащенным механизмом предварительного подъема. Машины были именно сельскохозяйственные, поэтому в городах встречались редко. Вот уж им проходимость была особенно важна.

Лючок системы вентиляции кабины. Штатный бензобак размещен под кабиной, за ним – самостоятельно установленный, дополнительный.

Кстати, передаточное число первой передачи большое – 6,55. На первой многие шоферы трогались только на бездорожье или с большой загрузкой. На первой трансмиссия воет так, словно где-то рядом завис вертолет. В быту чаще пользовались лишь тремя передачами.

Инструкция советовала переключать скорости не торопясь, с задержкой (от себя добавлю: и с выдержкой), даже третью и четвертую – которые с синхронизаторами. Действительно, вверх переключаться лучше с двойным выжимом, вниз – с задержкой. И это лишь часть навыков, которыми стоит запастись для дружбы с ГАЗ‑53.

Кабина автомобиля доработана в стиле «народного тюнинга» – в частности, рулем и сиденьем от Волги ГАЗ-24-10.

В отличие от ГАЗ‑51 двигатель пускали ключом, а не педалью. Рядом с рычагом коробки передач – рычаг управления подъемом самосвального кузова. «Цветочки» на рычагах – советская мода.

Педаль сцепления отнюдь не легкая, усилителя руля нет. Что в глубинке, правда, часто воспринимали достоинством – меньше причин для течей.

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