Что заставило советских людей поверить в «консервную банку»?
После запуска в 1970 году производства ВАЗ-2101 отношение к этому автомобилю у многих водителей было скептическое.
Доставалось первым Жигулям и за необычную внешность, и за сравнительно тонкий металл кузова, из-за чего к первенцу АВТОВАЗа даже приклеилось прозвище «консервная банка».
Да и вообще – у других советских машин уже были имя и репутация, а тольяттинская история воспринималась как нечто не очень серьезное... Эксперт «За рулем» в новом номере журнала вспоминает, какую роль в репутации ВАЗ-2101 сыграл двигатель.
Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:
– Поначалу многие автолюбители восприняли Жигули с опаской. К тому моменту устоялось убеждение: советские автомобили пусть и не столь комфортны, как импортные, зато самые надежные, прочные и долговечные. Итальянская машина и ее двигатель виделись несерьезными, одноразовыми. Но уже первые покупатели ВАЗ-2101 оценили динамику автомобиля, стабильность работы двигателя с новым карбюратором ДААЗ («в девичестве» Weber), уверенный холодный пуск.
Помню, как опытные автолюбители шутили: южная – итальянская машина заводится зимой лучше наших – северных. Жигули стали первыми в СССР автомобилями с залитым уже на конвейере антифризом в системе охлаждения.
Вскоре водители оценили и простоту обслуживания двигателя с надежным карбюратором, цельным масляным фильтром (а не с отдельным съемным элементом), удобство замены свечей и регулировки зажигания. Из жигулевских моторов не подтекало ни масло, ни антифриз. До проблем, с которыми столкнулись владельцы поздних Жигулей, было еще далеко. А завод уже работал над модификациями базового агрегата.
Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Канунникова «С первой фазы» из журнала «За рулем» № 11 за 2025 год.